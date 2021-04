Le banche erano note un tempo per offrire contratti particolarmente stabili e ben retribuiti che prevedevano anche la quattordicesima mensilità. Oggi è importante sapere come si può ottenere uno stabile e ben retribuito lavoro in banca con le nuove aperture ai giovani. I giovani sono infatti favoriti nelle nuove selezioni perché le banche hanno deciso di rinnovare il parco dipendenti grazie a nuove assunzioni.

Uno dei primi istituti a muoversi in questo senso è stata Fineco, che ha avviato delle collaborazioni con le Università per poter assumere i laureati più giovani e freschi.

Cosa offre questa banca a differenza delle altre

Il programma di questo istituto consiste in 4 anni di formazione ottenuti affiancando i nuovi assunti ai consulenti più anziani ed esperti. Una occasione che un neolaureato dovrebbe valutare attentamente.

Unicredit invece preferisce che i giovani neoassunti si facciano le ossa nel settore commerciale. Sono previsti, infatti ben 600 posti di lavoro. Anche questa, quindi, è un’occasione da non perdere perché non capita tutti i giorni che un’azienda assuma così tante persone.

I neolaureati devono quindi avere chiaro come ottenere uno stabile e ben retribuito lavoro in banca con le nuove aperture ai giovani. Infatti, sono fortunati coloro che hanno aderito, anni fa, al programma Link di Allianz Bank. Oggi sono un gruppo di professionisti soddisfatti grazie al periodo di addestramento al fianco di consulenti esperti.

Dove i giovani possono trovare ottime occasioni di lavoro

Un altro gruppo bancario che ha sempre dimostrato di avere a cuore la formazione dei giovani è Banca Generali. Negli ultimi anni il 60% dei nuovi assunti erano giovani neolaureati. Le selezioni sono ormai sempre pubblicate sui siti internet. Le domande saranno certamente molto numerose perché molti hanno ormai chiaro che con il calo generalizzato degli stipendi le banche rappresentano un’ottima opportunità di impiego.