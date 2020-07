Gli esperti della nostra Redazione vi spiegheranno in breve come ottenere uno sconto da 185 a 663 euro con il bonus energia elettrica per invalidi. Anzitutto ci preme dirvi che avete tempo fino al 31 luglio 2020 per inoltrare richiesta del bonus elettrico o per chiederne il rinnovo. Sul portale ufficiale troverete informazioni dettagliate sulle agevolazioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Secondo quanto si legge nel Decreto legislativo n. 4/2019 le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico possono fruire di sconti sulle utenze domestiche. Cliccando qui troverete i moduli da compilare entro il 31 luglio prossimo.

Nell’articolo “Come ottenere uno sconto Isee fino a 184 euro sulle bollette di luce e gas” troverete una miniguida che vi aiuterà nella richiesta del bonus. Lo sconto di 184 euro riguarda nello specifico il taglio sulle bollette che ricevono le famiglie con difficoltà economiche. Adesso invece ci occuperemo di come ottenere uno sconto da 185 a 663 euro con il bonus energia elettrica per invalidi. Ciò perché, oltre al sostegno per i nuclei familiari più poveri, il Governo riserva aiuti ancor più consistenti ai contribuenti con gravi disagi psicofisici.

Come ottenere uno sconto da 185 a 663 euro con il bonus energia elettrica per invalidi

Alcuni soggetti con disabilità o difficoltà motoria devono ricorrere quotidianamente all’utilizzo di apparecchiature elettriche. Ci riferiamo ad esempio a mezzi per lo spostamento come carrozzine e sedili elettrici, sollevatori mobili a soffitto o per vasca da bagno. O ancora a dispositivi salvavita come polmoni d’acciaio, ventilatori polmonari, apparecchiature per dialisi ed emodialisi e pompe di infusione. Si tratta di apparecchi specializzati che richiedono un elevato assorbimento di energia elettrica.

Per l’anno 2020 si può beneficiare di agevolazioni economiche il cui importo aumenta in riferimento al numero di kW che il contratto di fornitura prevede. Se nel contratto figurano fino a 3 kW gli sconto partono da 185 euro per il consumo annuale di 600 kWh. Si ricevono invece 305 euro per consumi che oscillano tra 600 e 1200 kWh all’anno e 440 euro per consumi superiori a 1200 kWh.

Ancora più elevato lo sconto in bolletta che il Governo garantisce ai soggetti con disagio fisico che hanno contratti di fornitura elettrica oltre i 3 kW. Si parte da 433 euro per consumi annuali fino a 600 kWh. Mentre lo sconto è pari a 548 euro per consumi compresi tra 600 e 1200 kWh. L’importo maggiore di 663 euro spetta ai contribuenti con disagio fisico i cui consumi annuali oltrepassino i 1200 kWh.