Tra le varie forme di detrazione delle quali è possibile fruire in sede di dichiarazione dei redditi, ne esistono alcune che interessano particolari polizze assicurative. Il premio assicurativo che intendiamo analizzare oggi riguarda quello relativo al rischio di morte della persona con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92. Vediamo come ottenere una detrazione di 150 euro circa per Legge 104 su queste assicurazioni e come funziona il calcolo.

Come pagare il premio assicurativo per beneficiare delle detrazioni

Sono numerosi i contribuenti che ogni anno effettuano lo scarico fiscale sulle differenti polizze assicurative che sottoscrivono nell’anno di imposta di riferimento. Al fine di avvantaggiarsi di tale opzione, come molti sapranno, esistono delle precise regole da rispettare. Una tra la tante riguarda proprio la modalità di pagamento dei premi assicurativi.

Come abbiamo indicato nell’articolo “Si perdono i soldi delle detrazioni se si paga in contanti”, il vantaggio fiscale è assicurabile solo con pagamenti tracciabili. Questo è quanto stabilisce l’art. 1, comma 679, della Legge n. 160/2019. Tra la varie soluzioni assicurative che interessano la persona con grave disabilità una che offre l’accesso alla detrazione fiscale riguarda il rischio di morte. In buona sostanza, chi sostiene delle spese su queste tipologie di assicurazioni, può ottenere un bonus fiscale IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.

A quanto ammonta il tetto di spesa massimo da portare in detrazione?

La persona con grave disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 può fruire di una specifica detrazione sulle polizze assicurative. In particolare si tratta di quelle polizze che interessano il rischio di morte o di invalidità permanente. A partire dal 2016, il tetto massimo di spesa da portare in detrazione è salito da 530 euro a 750 euro.

Come ottenere una detrazione di 150 euro circa per Legge 104 su queste assicurazioni dunque? L’imposta IRPEF che è possibile portare in detrazione corrisponde ad una percentuale pari al 19%. In base a questo dato, considerando il tetto di spesa massimo di 750 euro, si potrebbe ottenere una detrazione fino a 142,50 euro circa. Pertanto, laddove sia presente una polizza assicurativa per il rischio di morte della persona con grave disabilità, è possibile portare in detrazione tale premio. In tale maniera, si potrà fruire del conseguente vantaggio fiscale.