Ecco come ottenere un ufficio sul mare con benefit e a costo zero.

È una realtà di fatto e sotto gli occhi di tutti! L’ufficio, tradizionalmente inteso, sta cambiando connotati a passi sempre più rapidi. Dagli spazi di coworking o lavoro condiviso, si è passati infatti al south working che consente di lavorare per le aziende del nord standosene tranquillamente al sud. E ora arriva anche il sea working, ovvero il lavoro sul mare. Tutte modalità lavorative che si sposano perfettamente con la tipologia dello smart working o lavoro da remoto.

Un radicale cambio di paradigma che consente di conciliare esigenze opposte. Chi l’ha detto che sia sempre necessario abbrutirsi tra le quattro mura aziendali? E magari senza vedere mai un filo di sole o respirare della sana aria fresca? Se questo ha le sembianze di un miraggio, ora può diventare realtà, ma bisogna sapere cosa fare. Vediamo quindi di capire come ottenere un ufficio sul mare con benefit e a costo zero.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’iniziativa di Brindisi

L’iniziativa, in corso di validità ancora per qualche giorno, prende il nome di Sea Working appunto. La suggestiva location che viene messa a disposizione a costo zero, andrà a beneficio di un fortunato e talentuoso smart worker. La persona selezionata si aggiudicherà una postazione lavoro, ormeggiata al molo del centro storico di Brindisi. Si proprio così! Si tratterà di una postazione galleggiante a bordo di una barca a vela, nei pressi della scalinata virgiliana di Brindisi. Ma attenzione perché la selezione sta per scadere. Vediamo dunque come fare per partecipare a questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, dal CNA e da Federalberghi.

Come fare domanda

Per candidarsi e fare questa esperienza fuori dal comune, c’è ancora tempo fino a venerdì 18 settembre 2020. La procedura è interamente telematica e per portarla a termine è sufficiente entrare su questo link e seguire le indicazioni. Per partecipare bisognerà semplicemente compilare un form e una breve lettera motivazionale. Chi volesse, potrà anche mandare un breve video di presentazione. Al vincitore verrà poi chiesto di tenere una sorta di diario di bordo, in modo che resti traccia della vicenda che andrà dal 3 al 13 ottobre 2020.

Requisiti e benefit

Unico requisito richiesto è quello di essere un lavoratore non residente in Puglia. Ma, oltre questo, non esiste altro vincolo, nemmeno di età. Quanto ai benefici, non ci saranno “solo” l’incantevole vista mare, il clima mediterraneo e la cucina sopraffina, ma tanto altro.

La persona selezionata avrà infatti alloggio e ufficio in barca, una connessione internet veloce, oltre ad esperienze “in destinazione” studiate per innalzare le performance lavorative. Vale a dire assaggi legati all’offerta turistica brindisina e agevolazioni varie a misura di smart worker. Ecco dunque come ottenere un ufficio sul mare con benefit e a costo zero. Quindi per i “lupi di mare” all’ascolto, si tratta di un’esperienza imbattibile e soprattutto smart.