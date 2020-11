Tutto cambia e due sono le soluzioni: o ti estingui o ti adegui! Sarebbe, questo, il pensiero ricorrente di tutti i “negozianti” nostalgici del passato e a rischio default.

Ebbene sì, siamo passati dall’attesa dei saldi stagionali al Black Friday. Prima un solo giorno, poi, la settimana. Online, in questo giorno, si trova di tutto. Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno provato a capire come ottenere un prestito a tasso zero con il Black Friday.

Intanto impazza la polemica dei commercianti che, giustamente, vorrebbero spostare il “venerdì nero” al post lockdown. Cosi, dicono, si avvantaggerebbero solo le aziende come Amazon.

Questo sarà un Black Friday affollato, accentuato dalla sosta forzata in casa

Da una ricerca Codacons, si rileva che ci saranno oltre 25 milioni di consumatori e una spesa stimata di oltre 2,5 miliardi di euro. Numeri da capogiro.

E così, schivando le fregature a destra e manca, si possono concludere veri affari. Qualunque azienda con un piano di marketing strategico, sa benissimo che l’occasione è importante per veicolare l’immagine.

Poco conta se si deprezza quel prodotto, si compenseranno con altri a maggior valore che attireranno l’attenzione. Come il caso delle Tv.

Chi non rimane insensibile alla possibilità di fare fatturato è l’aristocrazia della moneta a prestito: banche e finanziarie. Le grandi banche sono scese in campo con offerte dedicate in questa settimana sull’acquisto di prodotti. Intesa San Paolo e BPER, per esempio, offrono conti correnti, carte prepagate e servizi vari a prezzi scontati fino al 50%. Quindi, per chi ha necessità di un rapporto di conto, questo è il momento.

Il vero affare in termini di tasso è con le finanziarie

In concomitanza del Black Friday, in primis, si propone Findomestic con un prestito, fino a 96 rate con Tan fisso 5,56% e Taeg 5,70%. Offre, poi, una cessione del quinto al Tan del 4,78% e Taeg 4,89%. COFIDIS, invece, propone rate a partire da 50 centesimi.

Ma come ottenere un prestito a tasso zero con il Black Friday? il primato lo ha una società Fintech che effettua digital credit. Eh si, per questa settimana, effettua prestiti fino ad euro 5.000 con Tan 0%, Taeg 0.01%.

