Comprare casa è il sogno di molti italiani. Da sempre l’acquisto dell’abitazione è un punto fermo per le famiglie nonostante l’attuale situazione economica abbia minato alcune certezze. Il mercato del lavoro sempre più incerto non garantisce più la stabilità di una volta.

I lavoratori possono quindi trovarsi nella situazione di dover traslocare per non rischiare la disoccupazione. Inoltre, il prezzo degli immobili rende talvolta proibitivo l’acquisto di una casa adatta alle esigenze di una famiglia. La congiuntura economica e la contrazione delle compravendite possono però aiutare chi cerca casa. Alcuni proprietari si trovano nell’esigenza di trasferirsi e devono di conseguenza ridurre le proprie pretese. Approfittare di queste occasioni è quindi un ottimo modo per potersi permettere la casa dei sogni. Non sempre però, gli aspiranti acquirenti dispongono della liquidità necessaria per l’anticipo. Vediamo quindi come ottenere un mutuo casa al 100% nel 2021.

Le novità del nuovo anno

Lo Stato agevola in più modi i cittadini che intendono comprare la loro prima casa. Innanzitutto, per l’acquisto dell’abitazione principale, le tasse sono ridotte rispetto allo standard. Inoltre, Il fondo CONSAP emette specifiche garanzie in grado di dare accesso a mutui di valore pari al 100% del prezzo dell’immobile. Questo fondo pubblico di garanzia per i mutui prima casa si basa sulla disponibilità degli stanziamenti del Governo. In altre parole, qualora questi si esaurissero, il fondo non potrebbe emettere nuove garanzie. Lo scorso anno si è verificata proprio tale situazione, negli ultimi mesi, infatti, l’accesso al fondo è diventato molto difficile. Con la Legge 176 del 18 dicembre scorso, l’Esecutivo ha rifinanziato il fondo CONSAP. Con il nuovo anno, quindi, chi avrà i requisiti previsti dalla norma potrà ottenere un mutuo anche senza disporre di capitali propri.

Come ottenere un mutuo casa al 100% nel 2021

Abbiamo analizzato come ottenere un mutuo casa al 100% nel 2021 grazie al rifinanziamento del fondo CONSAP. Chi non avesse i requisiti previsti per ottenere le garanzie pubbliche potrà comunque accedere a specifiche offerte bancarie. Alcuni Istituti, infatti, erogano alla clientela mutui fino al 100% del valore dell’immobile. Bisogna però prestare attenzione alle modalità di calcolo dell’importo massimo del mutuo.

Sia per le operazioni garantite da CONSAP che per i mutui di mercato, le banche usano un particolare criterio di calcolo. Ovvero, conteggiano il finanziamento considerando l’importo più basso tra perizia e prezzo dell’immobile. In altre parole, se quest’ultimo fosse superiore alla stima del perito, la banca erogherebbe comunque un importo inferiore al 100%. Anche in presenza della garanzia pubblica. Insomma, chi intendesse chiedere un mutuo senza disporre dell’anticipo, dovrà prestare particolare attenzione al prezzo concordato col venditore.