Preparare la pizza in casa è una passione che moltissimi italiani hanno. Fare la pizza in casa è un vero e proprio rituale che accomuna molti di noi.

Oltre ad avere un sapore speciale è incredibile ogni volta sentire il profumo che inonda la casa.

Però in molti abbiamo il problema che l’impasto non viene sufficientemente morbido nonostante vari sforzi. Spesso la causa è una cattiva lievitazione, magari a causa dell’umidità dell’aria.

Per aiutare i nostri lettori a risolvere questi piccoli problemi abbiamo già parlato in questo articolo di alcuni trucchi per avere una pizza come quella della pizzeria.

Oggi però vogliamo spiegare come ottenere un impasto del pane e della pizza leggerissimo e perfettamente lievitato con questo ingrediente a cui nessuno ha pensato.

I trucchi del mestiere

Se vogliamo un impasto morbido e leggero dobbiamo sicuramente utilizzare materie prime adatte alla preparazione che vogliamo. Se vogliamo preparare il pane o la pizza possiamo optare per farine più grosse come quelle di tipo 0 o 1, a cui magari possiamo miscelare la semola di grano duro.

Alla farina e al lievito possiamo aggiungere un ingrediente speciale. Grazie a questo non succederà più che la pizza non lieviti e resti dura come un mattone.

Come ottenere un impasto del pane e della pizza leggerissimo e perfettamente lievitato con questo ingrediente a cui nessuno ha pensato

Se vogliamo evitare spiacevoli incidenti possiamo aggiungere delle patate bollite all’impasto della nostra pizza. Le patate dovranno corrispondere alla metà del peso della farina totale.

Possiamo sbucciare le patate e metterle a bollire nell’acqua salata. Quando saranno ben cotte possiamo farle passare nello schiacciapatate in modo da avere una purea malleabile.

Uniamo ora questa purea alla farina e manipoliamo il tutto con acqua tiepida.

Ora il nostro impasto è pronto è può essere messo a lievitare in una zona calda e asciutta.

La pizza o il pane che prepareremo avranno una pasta morbidissima e un gusto molto leggero, soffice come una piuma. Se metteremo in pratica questo semplice trucco non avremo più il problema della pizza dura come un mattone e che non lievita, provare per credere.