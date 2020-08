In un recente articolo, la redazione di ProiezionidiBorsa ha approfondito le operazioni che possiamo fare con il nostro bancomat, anche se abbiamo dimenticato il PIN. Oggi vogliamo capire se è possibile usare la nostra carta anche per richiedere un prestito personale. La tessera bancomat, infatti, contiene una serie di importanti informazioni su di noi e consente un immediato collegamento con il nostro conto corrente.

Quando effettuiamo un pagamento, il POS del negoziante scambia un importante numero di dati in pochissimi secondi. Sono una lunga serie di informazioni criptate gestite da algoritmi complessi che però ci semplificano la vita. In questo modo è possibile autorizzare la transazione senza che nessuno venga mai a conoscenza del nostro codice segreto. Ma anche effettuare un pagamento senza comunicare al negoziante il nostro saldo o il numero di intestatari del conto. Vediamo allora le potenzialità di questo circuito e come ottenere un finanziamento con la carta bancomat.

Come funziona l’istruttoria delle finanziarie

Quando richiediamo un prestito ad una finanziaria, la società deve analizzare una serie di dati per gestire l’istruttoria. Con questo termine indichiamo i vari passaggi che consentono ad un istituto di credito di rispondere alla nostra richiesta di finanziamento. Le informazioni necessarie sono i nostri dati anagrafici, il codice fiscale, il codice IBAN del nostro conto e il motivo della richiesta.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una volta ottenute queste informazioni, un sistema informatico interrogherà le banche dati per capire se siamo clienti affidabili. E scoprirà a quanto ammontano le rate che paghiamo ogni mese per prestiti e mutui. Superato questo primo step, la finanziaria confronterà i nostri dati con alcune rilevazioni statistiche che indicheranno la nostra rischiosità. Per importi rilevanti l’istituto ci chiederà anche una busta paga per verificare il nostro reddito, mentre per richieste più contenute non sarà necessario. Vediamo ora come ottenere un finanziamento con la carta bancomat.

Un finanziamento in pochi istanti

Abbiamo visto che le finanziarie richiedono una lunga serie di informazioni per concedere un prestito. Fino a poco tempo fa, i clienti dovevano presentare molti documenti cartacei. Oggi con la tecnologia, tutte queste informazioni sono nella nostra carta bancomat. Alcune società finanziarie hanno lanciato un sistema di valutazione che consente di avere una risposta immediata semplicemente strisciano il nostro bancomat in un apposito lettore.

Dietro nostra autorizzazione, la finanziaria acquisirà dalla banca una serie di informazioni che consentiranno di approvare, o negare, una richiesta. Il cliente, in pochi secondi riceverà una risposta. Ad oggi, questo sistema è attivo per finanziamenti fino a 3.000 euro, ma in futuro il limite potrà salire. Questo servizio di istruttoria automatica consente ai consumatori di rateizzare l’importo dei propri acquisti direttamente al bancomat. Diluendo il costo delle nostre spese in maniera estremamente facile. Facile e veloce proprio come ottenere un finanziamento con la carta bancomat!