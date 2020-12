Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Poste Cashback è l’iniziativa di Poste Italiane per ottenere un premio fino a 10 euro al giorno facendo acquisti. Basta utilizzare l’app Postepay nei negozi convenzionati. Ecco come ottenere un bonus di 10 euro al giorno in aggiunta al 10% del cashback di Stato

Con la app Postepay l’accesso

C’è ancora tempo per ottenere i 150 euro di rimborso per dicembre messi a disposizione dallo Stato con l’iniziativa extra cashback. Purtroppo molti hanno avuto difficoltà per registrarsi alla app IO e quindi il Governo sta pensando di prolungare la scadenza al 6 gennaio.

Per chi non è riuscito a scaricare l’app IO, per aderire al programma può utilizzare l’app di alcune banche online. Oppure può utilizzare l’app di Poste Italiane. Infatti l’azienda permette l’accesso diretto al cashback, quindi permette di scavalcare la registrazione alla app IO.

Ma non è finita qui, perché Poste Italiane ha un’altra novità. Per chi utilizzerà l’app BancoPosta avrà un extra bonus in più oltre al cashback dello Stato. Ecco come funziona l’iniziativa e a quanto ammonta l’importo.

Prima di tutto occorre essere cliente di Poste Italia e avere o l’app BancoPosta oppure una carta fisica Postepay. Poi occorre abilitare le carte al Piano Italia Cashless. Operazione che può essere fatta attraverso la app Postepay.

Come ottenere un bonus di 10 euro al giorno in aggiunta al 10% del cashback di Stato

Per ogni transazione che viene fatta attraverso il codice Postepay, grazie all’iniziativa Postepay Cashback si potrà avere 1 euro. Unica condizione è che l’importo della spesa sia di almeno 10 euro. Per un massimo di 10 euro giornalieri. L’iniziativa è valida fino al 28 febbraio del prossimo anno.

Quindi riassumendo. Facendo acquisti utilizzando la app Postepay, per una spesa di almeno 10 euro si può ottenere un bonus di 1 euro. Gli unici due limiti sono,una spesa di almeno 10 euro e un bonus massimo di 10 euro al giorno. Quindi potenzialmente Poste Italiane offrono un rimborso di 10 euro al giorno da qui alla fine di febbraio.

Dove si può utilizzare il pagamento con il codice Postepay? Sul sito delle Poste alla pagina dedicata alla iniziativa, sono indicati i partner di Poste che accettano questo pagamento. Questo è il link alla pagina web.

