In questo nuovo articolo i nostri Tecnici di ProiezionidiBorsa vi mostreranno come ottenere un assegno di 930,99 euro al mese dall’INPS per invalidità. Si tratta di una indennità che si attribuisce ad alcuni casi in cui è necessario erogare l’assegno di accompagnamento maggiorato. Vediamo insieme quali requisiti occorrono per ottenere la quota mensile e come farne richiesta.

Indennità di accompagnamento più alta se si rientra in questi casi

Quando si parla di trattamenti economici e indennità che l’INPS concede alle persone con invalidità civile o altre condizioni invalidanti, esistono diverse soluzioni. Quella di cui i nostri Tecnici oggi vogliono parlarvi riguarda una indennità di accompagnamento mensile pari a 930,99 euro. Come molti sapranno, solitamente l’importo che l’INPS assegna al beneficiario di assegno di accompagnamento corrisponde a 520,29 euro al mese. Tuttavia, esistono delle condizioni medico-cliniche per le quali si concede un importo quasi raddoppiato. Come ottenere un assegno di 930,99 euro al mese dall’INPS per invalidità dunque? Questo caso specifico riguarda i ciechi assoluti. Queste persone, se risultano già invalide civili totali, possono richiedere un assegno di accompagnamento mensile. Differentemente da quanto accade nella generalità dei casi, tale assegno subisce una maggiorazione in ragione della grave impossibilità a deambulare in autonomia.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Condizioni di compatibilità del trattamento con altri sussidi

Come abbiamo detto, il beneficiario riceve l’indennità di accompagnamento ogni mese per 12 mesi. Naturalmente, è necessario inoltrare una richiesta all’INPS per il riconoscimento del diritto. In questi casi, è importante sapere che l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti è compatibile con attività lavorativa. Inoltre, in caso di ricovero presso un istituto pubblico non subisce dei tagli. Tale forma si aiuto economico risulta compatibile con le prestazioni di invalidità civile o per i sordi. Al contrario, è incompatibile con le invalidità di lavoro, di guerra e di servizio. Solitamente, l’Istituto di Previdenza eroga il trattamento a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ecco, dunque, come ottenere un assegno di 930,99 euro al mese dall’INPS per invalidità.

Approfondimento

Indennità di accompagnamento: pratiche per la richiesta e l’ottenimento