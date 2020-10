Le forme d’impiego del risparmio, offerte da Poste Italiane, sono scelte da milioni di italiani. Essi le prediligono, sia per la facilità di comprensione delle stesse, che per la solidità e garanzia assicurata dalla controparte. Un neo, tuttavia, è costituito dalla scarsa remunerazione dei prodotti sottoscritti. Un cruccio per quei clienti che si chiedono come ottenere più interessi dai risparmi depositati in Poste Italiane ed evitare, così, di guardarsi attorno. Una soluzione c’è, vediamola.

L’offerta Supersmart di Poste Italiane

Chiunque possiede un libretto di risparmio Smart può decidere di attivare l’offerta Supersmart. In che consiste? Si tratta di vincolare i propri risparmi, per 360 giorni e ricevere in cambio un tasso d’interesse maggiore, rispetto a quello base. Nella fattispecie, il tasso maggiorato ammonta allo 0,40% annuo lordo sulle somme accantonate a deposito. Va detto, inoltre, che la soglia minima vincolata è pari a 1.000 euro. Come s’intuisce si tratta, evidentemente, di una sorta di deposito vincolato, al pari di quello che offre la concorrenza bancaria.

Somme vincolate e somme libere

Una simile decisione comporterà una “modifica” dei soldi che un cliente di Poste ha depositato sul proprio libretto di risparmio. Vale a dire che, da un lato, saranno disponibili i soldi liberi, che potranno essere prelevati a discrezione del titolare del libretto. Anche queste somme di denaro faranno maturare un interesse che è quello base. Dall’altro lato, si avranno i risparmi vincolati, cioè non disponibili, i quali frutteranno di più, lo 0,40%.

E qualora si desiderasse entrare in possesso anche delle somme bloccate? Nessun problema, l’operazione è fattibile. Il prezzo che si paga è la rinuncia a tutti gli interessi maturati nel frattempo. In altri termini, sulle somme vincolate, sarà applicato il semplice tasso base, con decorrenza dal giorno di attivazione del vincolo.

Come si attiva

La sottoscrizione dell’offerta Supersmart avviene recandosi allo sportello, presso una qualsiasi filiale. In alternativa, ci si può collegare al sito ufficiale di Poste Italiane o accedere al servizio tramite app. Ma soltanto se si è clienti abilitati ai servizi dispositivi online, oltre che, ovviamente, titolari di un libretto di risparmio.

La stessa prassi è prevista anche per il caso di disattivazione dell’offerta. Anche in questo caso, infatti, ci si può recare, presso una delle filiali della rete di Poste Italiane dislocate sul territorio. L’accesso online, invece, si può effettuare tramite l’ app BancoPosta, al servizio RPOL (Risparmio Postale OnLine) per il tramite del sito di Poste Italiane.

Ancora un’ultima, importante precisazione. Non si può procedere all’eventuale estinzione del libretto Smart, se prima non sono state prelevate tutte le somme depositate.

Ecco, dunque, spiegato come ottenere più interessi dai risparmi depositati in Poste Italiane e, all’occorrenza, disporre degli stessi.

Se, invece, gradite conoscere quanto rendono i Buoni postali dedicati ai minori, non vi resta che leggere questo articolo.