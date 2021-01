Lo sconto del 20% della TARI, previsto nel Decreto del Ministero dell’Economia del 21 ottobre 2020, dal 1° gennaio 2021 è possibile. Gli Esperti di Proiezione Borsa avevano illustrato come la norma dello sconto per IMU e TARI, che prevedeva lo sconto del 20%, non era possibile. Per l’IMU il problema ancora rimane, mentre per la TARI, con la possibilità del pagamento tramite la piattaforma PagoPA, lo sconto è attuabile. Verifichiamo come ottenere lo sconto del 20% della TARI dal 2021.

La TARI dal 2021 è pagabile con PagoPA

È possibile pagare la TARI su piattaforma PagoPA, metodo consigliato ma non obbligatorio.

PagoPA è una piattaforma utilizzabile sia online che attraverso il pagamento bancomat o la propria banca. I Comuni devono adeguarsi a queste modalità di pagamento della tassa sui rifiuti. Ma come precisa il decreto questo non deve essere l’unico sistema. Infatti, i pagamenti possono essere effettuati anche tramite pagamenti diversi.

Ad esempio, la domiciliazione bancaria che permette di fruire dello sconto fino al 20%, come previsto nel Decreto Rilancio.

I Comuni adesso si devono adeguare ed emettere i bollettini di avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) con la possibilità di pagare tramite PagoPA, includendo tutte le informazioni necessarie.

Come ottenere lo sconto del 20% della TARI dal 2021

Il bollettino nel dettaglio deve contenere l’importo da pagare. Il contribuente che lo riceve ha la facoltà di pagare con le seguenti modalità:

a) direttamente sul sito o presso i canali telematici;

b) presso le APP;

c) sportelli PSP aderenti alla piattaforma.

Gli sportelli possono essere sia online sia fisici, come ad esempio:

a) sportelli bancomat;

b) punti SISAL, Banca 5, Lottomatica;

c) uffici postali;

d) home banking del PSP;

e) agenzie della banca.

I Comuni incassano la tassa sui rifiuti il giorno successivo alla transazione di pagamento.

Quindi, adesso spetta ai Comuni mettersi in regola e permettere ai contribuenti il pagamento con sistemi che permettono di ottenere lo sconto del 20%.

Invece, il problema per l’IMU resta ancora in atto, e si attende ancora una soluzione.