Abbiamo un’idea di come vorremmo il nostro giardino, ma non riusciamo a portarla a termine? Abbiamo seguito tutti i consigli sulla cura delle piante, ma continuano ad avvizzirsi? Adesso abbiamo la risposta, un aiuto giardiniere a portata di click.Ti spieghiamo come ottenere l’invidia di tutti i vicini grazie a queste semplici app gratuite per il giardino.

Garden Tags

Questa applicazione gratuita ci permette di entrare in contatto con altri grandi appassionati di giardinaggio. Abbiamo infatti la possibilità di condividere le nostre esperienze e le nostre difficoltà. Gli altri faranno lo stesso, permettendoci di avere preziosi consigli e ispirandoci per futuri progetti. Oltretutto, possiamo cercare specifiche informazioni sulle piante, così da sapere come trattarle nel modo giusto. L’attivazione di questa app è piuttosto semplice, dal momento che basta collegare il proprio account Facebook.

My Plant

Per i più inesperti questa è l’app giusta. Contiene infatti una grandissima lista che comprende oltre 450 specie. Ci ricorderà quando e come innaffiare le nostre piante. Possiamo anche qui entrare in contatto con altri appassionati ma soprattutto esperti del giardinaggio. Riceveremo così consigli e ragguagli sui nostri errori. Questa app è gratuita, ma alcune funzioni specifiche sono a pagamento.

Plant Carer

Come suggerisce la traduzione dall’inglese, questa app è un prezioso aiuto per la cura delle piante. Abbiamo la possibilità di registrare ogni pianta che possediamo. Per ognuna di queste possiamo inserire delle attività che dobbiamo svolgere regolarmente per la sua cura. Tra le opzioni troviamo: irrigare, ammollare, inumidire, concimare, trapiantare, cambiare il luogo, girare. Possiamo anche impostare una notifica per ricordarci di svolgere una qualsiasi di queste attività all’ora che preferiamo.

Possiamo anche visualizzare il nostro calendario così da organizzare al meglio di nostri programmi per ottenere un giardino rigoglioso.

Ecco quindi spiegato come ottenere l’invidia di tutti i vicini grazie a queste semplici app gratuite per il giardino

