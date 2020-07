La TARI è una delle tasse che più fa discutere, sin da quando è stata istituita nel 2016. La tassa sui rifiuti infatti non è nazionale ma è diversa da comune a comune e va a consumo. Per calcolarla si utilizzano due fattori. Uno è la quota fissa che è stabilita dal Comune e va in base al costo del servizio. Il secondo è la quota variabile. Questa dipende dal vostro nucleo familiare e dalla quantità di rifiuti prodotta. Tuttavia, non sempre la dovete pagare. Vediamo quindi come ottenere l’esenzione TARI.

Le esenzioni

Per ottenere l’esenzione TARI, è necessario rispettare alcuni criteri. Se i locali non sono utilizzabili o impraticabili non dovete pagare. Non producete rifiuti quindi non avete neanche bisogno del servizio. Per beneficiare di questa esenzione non devono esserci utenze attive relative all’immobile. L’immobile deve essere non abitabile o non agibile.

Se state ristrutturando casa da almeno due mesi siete soggetti a esenzione della TARI. Quando vi verrà calcolata la TARI, ricordatevi che balconi, terrazze, cantine, solai, androni e locali caldaia non devono essere presi in considerazione nel conteggio. Non sono inclusi nel conteggi: i vani ascensore e attività come palestre, impianti sportivi e strutture sanitarie.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come ottenere l’esenzione TARI: le agevolazioni

In alcuni casi, ottenere l’esenzione TARI non è possibile, ma possiamo ottenere degli sconti e agevolazioni. Ad esempio, se nell’abitazione c’è un solo inquilino, o se la casa non viene usata tutto l’anno. Se vivete più di sei mesi all’estero o il vostro ISEE è molto basso potete richiedere al comune i documenti necessari per ottenere uno sconto sull’imposta. Fare correttamente la differenziata vi permetterà di ottenere ulteriori sconti TARI. Così come l’utilizzo di metodi per il compostaggio. Locali di Onlus, luoghi di culto, case vacanza e fabbricati rurali ad uso abitativo sono inclusi tra i criteri per ottenere agevolazioni sulla TARI.

Potrete chiedere tutte le informazioni presso gli uffici dedicati del vostro comune, per cominciare subito a risparmiare!

Continuate a seguirci per altre guide e consigli relativi agli immobili o alle vostre finanze. Risparmiare è facile.