Non tutti sanno che la Carta Acquisti Poste Italiane viene erogata anche per i minori di 3 anni. Proiezionidiborsa in questo articolo, chiarirà ai propri Lettori come ottenere la Carta Acquisti Poste italiane per i minori di 3 anni. La Carta Acquisti funziona come una normale carta elettronica di pagamento. Si ricarica periodicamente, non dal titolare, bensì dallo Stato.

La Carta Acquisti si utilizza per acquisti alimentari, o pagamento di bollette di luce e gas, in tutti i negozi abilitati al circuito Mastercard. È utilizzabile presso gli alimentari, farmacie o parafarmacie, nonché, appunto, per il pagamento di bollette e gas. Inoltre i titolari possono usufruire anche di uno sconto del 5% nei negozi e farmacie aderenti all’iniziativa. Lo sconto è inoltre cumulabile con altre iniziative o sconti applicati alla clientela.

Requisiti per ottenere la carta

Ovviamente sarà l’esercente la patria potestà a fare la domanda. Quindi genitori, tutori o affidatari. Ma come ottenere la Carta Acquisti Poste Italiane per i minori di 3 anni? È semplice, basta avere i seguenti requisiti.

a) Reddito ISEE inferiore a 6.966,54;

b) non devono avere, insieme agli esercenti la patria potestà o genitori affidatari, più di un’utenza gas e elettrica domestica, o non;

c) non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la patria potestà o genitori affidatari, di più di un immobile ad uso abitazione o non;

d) non devono avere insieme agli esercenti la patria potestà o genitori affidatari, un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro.

Ogni inizio anno, bisognerà presentare la DSU per beneficiare della Carta Acquisti. La Carta Acquisti viene caricata dallo Stato con 80 euro ogni due mesi.

La domanda si presenta presso l’ufficio postale più vicino, dove si potrà compilare l’apposito modulo domanda per i minori di 3 anni.

La Carta Acquisti è completamente gratuita, solo il titolare può utilizzarla con un codice PIN personale che sarà inviato a casa.

