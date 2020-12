Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’automobilista che ha subito un incidente può ottenere il risarcimento del danno, però molto dipende anche della casistica dell’incidente. Ma come ottenere il risarcimento per incidente stradale e soprattutto cosa fare? È molto importante non commettere errore che possono pregiudicare l’esito del risarcimento. Ma andiamo per gradi e verifichiamo cosa fare.

Soccorsi e modulo blu da compilare

La prima cosa da fare nel caso di un incidente stradale con feriti, chiamare immediatamente i soccorsi. Sempre sul luogo dell’incidente, compilare e sottoscrivere il modulo della “constatazione amichevole di incidente” (il modulo blu).

Se ci sono testimoni, sarebbe opportuno riportarne la testimonianza, indicando le loro generalità, nello spazio apposito del modulo.

Se a causa dell’incidente l’automobilista ha riportato danni fisici, è necessario recarsi in ospedale al pronto soccorso. È importante eseguire tutti gli esami strumentali per documentare il danno, se c’è stato.

Come ottenere il risarcimento per incidente stradale e a chi richiedere il danno?

La risposta dipende dalla dinamica dell’incidente. Se sono coinvolte solo due veicoli, la domanda di risarcimento va presentata alla propria compagnia di assicurazione. Nel caso in cui l’altro automobilista non sia assicurato, la domanda bisogna presentarla al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. In quest’ultimo caso, la pratica assicurativa è gestita da una compagnia delegata presso la propria residenza.

Nel caso, invece, siano coinvolti più veicoli, (es. tamponamento a catena), bisogna chiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.

Il risarcimento interessa sia i danni riportati al veicolo che quelli della persona. In riferimento al risarcimento al veicolo, i danni sono risarciti in base al limite del valore assicurato.

La compagnia di assicurazione ha trenta giorni di tempo, dopo aver presentato la domanda, per poter procedere con l’offerta di risarcimento per i danni al veicolo. A patto che entrambe le parti abbiano firmato il modulo blu. Nel caso in cui, invece, la controparte non firmi il modulo, i tempi si allungano, e diventano sessanta i giorni per formulare l’offerta.

Per quanto riguarda i danni fisici, il tempo per formulare l’offerta di risarcimento danni arriva in novanta giorni.

Come ottenere il risarcimento per incidente stradale? Abbiamo riportato i vari modi, ma se l’offerta non è congrua o non rispecchia il danno subito, allora è sempre possibile fare causa rivolgendosi ad un avvocato.