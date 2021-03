La cessione del quinto è un particolare tipo di prestito personale previsto in Italia con trattenuta diretta sulla pensione o sullo stipendio. Possono accedere a tale tipo di prestito i pensionati, i dipendenti pubblici e statali e i dipendenti di grandi aziende.

È erogata indipendentemente dalla presenza di eventuali segnalazioni in CRIF e di eventuali protesti. Può essere rinnovata e la sua durata massima è di dieci anni. Il rinnovo, generalmente, può avvenire dopo che siano decorse il 40% delle rate. Ad esempio, se la cessione è decennale, dopo quattro anni è possibile rinnovarla.

In caso di rinnovo come ottenere il rimborso della cessione del quinto?

Cosa si intende per rimborso della cessione del quinto

Il rimborso della cessione del quinto è rappresentato dai costi accessori, di commissione e assicurativi cui il consumatore ha diritto nel caso di estinzione anticipata. Un diritto identico sorge nel momento in cui il consumatore procede al rinnovo in quanto con la nuova operazione estingue quella precedente.

Eppure in pochi sono a conoscenza di questo diritto perché le banche non sempre affrontano questo argomento con i clienti. Non hanno interesse a spiegare come ottenere il rimborso della cessione del quinto.

Come fare richiesta

In prima battuta bisogna recuperare tutta la documentazione necessaria. In particolare bisogna reperire il contratto della cessione del quinto estinta e il conteggio estintivo. Dopo aver fatto tutti i necessari conteggi è opportuno inviare una raccomandata alla banca o società finanziaria per richiedere il rimborso che risponderà entro 60 giorni.

Se la richiesta non viene accolta o viene accolta parzialmente è possibile fare ricorso all’arbitro bancario a mezzo raccomandata entro 12 mesi dl reclamo. Per fare ciò è necessario scaricare il modulo di richiesta di rimborso sul sito dell’arbitro bancario. A tale modulo va allegata la risposta ricevuta dalla banca o dalla società finanziaria.

L’arbitro bancario risponderà entro 180 giorni dopo aver contattato la banca e aver verificato le sue osservazioni.