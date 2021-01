In quest’articolo vedremo come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Anzitutto, in via preliminare, si specifica che esso è un documento con cui il cittadino straniero può soggiornare in Italia per svolgere attività lavorativa. Il permesso viene rilasciato dalla Questura della Provincia in cui si trova il soggetto, dopo la stipula del contratto di lavoro. In particolare, gli stranieri extraeuropei e gli apolidi sono obbligati a farne richiesta entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. Inoltre, è importante sapere che il permesso di soggiorno può essere di diverso tipo, a seconda dell’attività lavorativa per cui è richiesto. Pertanto, può essere:

1)per lavoro autonomo;

2) per lavoro subordinato;

3) per attività lavorative stagionali;

4) per svolgere tirocini professionali. Così come il tipo, anche la durata del permesso è variabile. Pertanto, essa è di 9 mesi se lo straniero ha uno o più contratti stagionali, oppure di 1 anno per contratti di lavoro a tempo determinato. Infine, è di 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato o in caso di lavoro autonomo.

Come ottenerlo

Una volta, dunque, chiarito come si caratterizza, vediamo come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ebbene, anche in questo caso, i requisiti richiesti variano in base al tipo attività lavorativa. Senonchè, chi richiede un permesso per svolgere attività di lavoro autonomo, deve dimostrare:

1) di avere un’abitazione idonea;

2) di disporre delle risorse e dei titoli abilitativi necessari che gli permettono di svolgere la sua attività;

3) di essere titolare di un reddito, il cui valore deve essere superiore a quello minimo previsto per beneficiare dell’esenzione sanitaria;

4) di essere in possesso di requisiti finanziari, risultanti da un documento rilasciato dalla Camera di Commercio. Invece, chi richiede il permesso per lo svolgimento un lavoro subordinato o stagionale, deve possedere i seguenti requisiti:

1) nulla osta del datore di lavoro;

2) stipula del contratto di soggiorno, che deve prevedere la disponibilità di un alloggio. A ciò aggiungasi, l’impegno assunto dal datore di sostenere le spese di viaggio di ritorno del lavoratore.

Procedura per il rilascio

Una volta presentata la domanda in Questura, allo straniero ne viene rilasciata una copia, con il timbro attestante la data del deposito. Una volta conclusa la procedura, al richiedente, avete diritto, in virtù del possesso dei requisiti previsti dalla legge, viene rilasciato un permesso in formato elettronico. Inoltre, gli viene rilasciata una carta magnetica, contenente tutti i suoi dati.