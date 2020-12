Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa ha trattato in diverse occasioni il tema della possibilità di detrarre o dedurre fiscalmente determinate spese. I contribuenti hanno infatti la possibilità di abbassare l’importo delle imposte dovute allo Stato se dimostrano di aver sostenuto specifici costi. Spese sanitarie, costi per la ristrutturazione di un immobile, premi relativi alle assicurazioni sono solo alcuni esempi di operazioni fiscalmente rilevanti. Dimostrando l’effettivo esborso, i cittadini possono quindi detrarre o dedurre le relative fatture dalla propria aliquota IRPEF. Da pochi giorni sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Per molti italiani è quindi arrivato il momento di ottenere i benefici fiscali previsti dalla normativa. L’importo del bonus arriverà per molti direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione sotto forma di conguaglio fiscale. I lavoratori autonomi, invece, potranno sottrarlo dai prossimi pagamenti. Vediamo come ottenere il pagamento del credito IRPEF direttamente sul conto corrente.

Un’opzione per chi non ha un sostituto d’imposta

Normalmente i crediti IRPEF determinano una riduzione delle imposte previste per l’anno successivo. I lavoratori dipendenti non devono effettuare alcuna richiesta perché sarà il loro sostituto d’imposta a provvedere. In alcuni casi, invece, il contribuente può chiedere all’Erario di pagare il credito maturato tramite un bonifico bancario. Questo è il caso, ad esempio, di chi ha perso il lavoro e non percepisce alcuna indennità. Oppure di chi ha diritto ad un credito superiore alle future tasse da pagare o ancora di chi inizia un’attività lavorativa all’estero. Vediamo quindi come ottenere il pagamento del credito IRPEF direttamente sul conto corrente. Il requisito necessario per richiedere questo pagamento è non avere tasse a debito o un sostituto d’imposta per l’anno fiscale successivo.

Come ottenere il pagamento del credito IRPEF direttamente sul conto corrente

Una volta presentata la propria dichiarazione dei redditi con un importo a credito, il contribuente potrà avanzare la richiesta al Fisco. Per procedere è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con lo SPID. Dal menù presente nella parte sinistra dello schermo, sarà necessario selezionare la voce “servizi per richiedere”. A questo punto basterà cliccare su “accredito rimborsi su c/c” ed inserire le proprie coordinate bancarie. Una volta salvati i propri dati, l’Agenzia delle Entrate provvederà a pagare tramite bonifico bancario gli importi a credito presenti in dichiarazione. Le tempistiche previste per il pagamento del credito IRPEF sono di circa 45 giorni.