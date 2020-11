Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’organizzazione e la pulizia della propria abitazione sono condizioni importantissime per molte persone. Vivere in un ambiente pulito e accogliente dona molti più benefici di quello che si possa pensare.

Avere una casa pulita e in ordine non deve essere un obiettivo da raggiungere solo in prospettiva di invitare ospiti. Al contrario, deve essere un’azione che si compie principalmente per sé stessi.

Sono molti gli psicologi che sottolineano quanto un ordine fisico rispecchi e condizioni un ordine mentale. In parole povere, con una casa pulita, il nostro corpo si sentirà più rilassato e più incline a essere di buon umore.

Come organizzare

Così come, negli ultimi anni, sono diventati famosi gli show di cucina e di ristorazione, nell’ultimo periodo vi è un’altra categoria di programmi televisivi che sta prendendo piede. Si tratta degli show che si occupano della riorganizzazione degli spazi. In questi spettacoli televisivi si trovano persone che, di mestiere, mettono apposto le case dei clienti e spiegano a questi ultimi come ottimizzare lo spazio.

L’incredibile successo che questi programmi hanno avuto rispecchiano la crescita di interesse che il pubblico sta mostrando verso questo particolare argomento. Esistono tantissimi metodi per pulire e ordinare in pochissimo tempo la propria camera, la cucina e, in generale, l’appartamento.

In questo articolo ne vediamo uno molto interessante. Infatti, ecco come ottenere il doppio dello spazio nei cassetti con questo semplice trucco.

Tutto in verticale

Il metodo è tanto semplice quanto efficace. Nel momento in cui si mettono dei vestiti nei cassetti, si può provare a inserire questi ultimi in verticale, anziché in orizzontale. In tal modo lo spazio che si occupa è quasi la metà di quello che prende la disposizione orizzontale.

Con questo trucco, dunque, saremo in grado di inserire una gran parte del nostro guardaroba nello stesso cassetto che, ad oggi, ci sembra pieno e inutilizzabile. Provare per credere.

Ecco spiegato, quindi, il segreto semplice e utile di come ottenere il doppio dello spazio nei cassetti con questo semplice trucco.