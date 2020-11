Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In attesa del nuovo anno, gli italiani si preparano per partecipare alla lotteria degli scontrini. Dal primo dicembre entrerà in funzione il portale dedicato a questo servizio. Perciò, vediamo come ottenere il codice lotteria da usare per i pagamenti cashless. Gli italiani devono registrarsi e ottenere il codice lotteria. In caso di smarrimento, nessuna paura. Ogni codice fiscale può essere abbinato a 20 codici lotteria, utilizzandoli alternativamente tra loro. I negozianti quando ricevono il pagamento elettronico digitano il codice lotteria.

Come funziona la registrazione

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) ha predisposto l’intero sistema. Il sistema verifica automaticamente la validità del codice fiscale e della maggiore età. Gli italiani devono fare quattro passi fondamentali per portare a buon fine la registrazione ed ottenere il codice lotteria. Prima cosa da fare è accedere alla piattaforma registrando il proprio codice fiscale. Poi accettare l’informativa sulla privacy e nel contempo inserire il codice di sicurezza (capcha). L’utente deve salvare il codice lotteria sul proprio device oppure stamparlo.

Banditi acquisti online

Chi fa acquisti online non può sfruttare la lotteria degli scontrini. Infatti la Legge prevede solo acquisti con moneta elettronica effettuati rigorosamente presso un commerciante o un esercente fisico. Perciò, il codice lotteria, dopo aver fatto la spesa, verrà associato allo scontrino d’acquisto. I commercianti, grazie a casse intelligenti, inviano i dati all’Agenzia delle Entrate. Per ogni scontrino saranno prodotti i ticket virtuali per partecipare all’estrazione. Dunque, non c’è bisogno di conservare gli scontrini cartacei.

A Natale conviene fare la spesa

Con l’arrivo del periodo natalizio prenderà il via “Italia cashless”, battezzato da molti come il “rimborso di Natale”. Per ottenere i benefici, il contribuente deve fare almeno dieci acquisti con moneta elettronica a dicembre per ottenere il 10% di rimborso su un importo complessivo massimo di 1.500 euro. Unica nota stonata, il rimborso non arriva neanche con la Befana, ma probabilmente a febbraio se tutto va bene. Ora gli italiani sanno come ottenere il codice lotteria da usare per i pagamenti cashless.