Il Governo ha confermato, nel decreto Rilancio, il bonus dedicato alle famiglie meno abbienti per consentire loro di organizzare le vacanze con un aiuto statale. Come ottenere il bonus vacanze?

La misura ha un obiettivo duplice, ossia consentire alle famiglie con reddito basso di andare in vacanza e favorire l’investimento nel turismo. Quest’ultimo, infatti, è uno dei settori che ha risentito maggiormente della crisi pandemica. Tuttavia, la crisi ha portato molti a pensare che la soluzione potesse essere l’aumento dei prezzi per ripianare le perdite. Infatti, si sono registrati già i primi rincari nei diversi settori. Si tratterebbe, in media, del 9% per la ristorazione, dell’8% per le strutture ricettive, del 15% per il trasporto aereo e del 12% per traghetti e navi. Cosicchè, una vacanza di 10 giorni potrebbe costare fino al 20 per cento in più. Di conseguenza, il rischio è che le strutture turistiche e correlate, vorranno far ricadere le conseguenze della crisi sui consumatori. Per questo motivo, il Codacons ha iniziato a denunciare l’aumento generalizzato dei prezzi, onde far scattare i necessari controlli.

Come ottenere il bonus vacanze

Si è stimato che il bonus vacanze verrà percepito 5,8 milioni di nuclei familiari. All’uopo, il Governo ha stanziato 1,67 miliardi sul 2020 e 734 milioni per il 2021, per incentivare le vacanze in Italia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare. Pertanto, per le famiglie composte da almeno 3 persone il budget è di 500€; per quelle composte da 2 persone: 300€. Infine, in caso di 1 persona la somma destinata ammonta a 150€. Per ottenere il bonus, occorre avere un’identità digitale (Spid) e un Isee aggiornato, che non superi i 40mila euro. Inoltre, bisognerà scaricare un’applicazione sullo smartphone.

A tale scopo, a metà giugno, il ministero dei Beni culturali e del Turismo introdurrà un’app in cui registrare i dati per richiedere il bonus. Essa genererà un QR code che andrà condiviso con la struttura ricettiva per la validazione del bonus. Quest’ultimo deve essere speso al momento del pagamento in hotel. Nel dettaglio, l’80% del bonus vale come sconto al momento del pagamento, mentre il restante 20% verrà recuperato scaricandolo dalla dichiarazione dei redditi 2021. Ad esempio, per un bonus da 500 euro: 400 euro sono di sconto in hotel e 100 di detrazioni. Le strutture ricettive non hanno l’obbligo di accettare il bonus ma è a loro discrezione la possibilità di riconoscerlo.

Come funziona

La prenotazione per l’utilizzo del bonus può essere fatta direttamente o tramite agenzie di viaggio o tour operator. Sono valide le prenotazioni effettuate tramite info-alberghi.com, in quanto trattasi di un portale che mette in contatto diretto gli hotel con gli utenti. All’opposto, sono esclusi tutti quei portali che prevedono la prenotazione online con transazione. Per quanto riguarda i gestori, come anticipato, essi dovranno concedere lo sconto suindicato sul prezzo della vacanza. Corrispondentemente, matureranno un credito di imposta da usare in compensazione sui versamenti fiscali 2020 oppure cederlo a fornitori o istituti di credito.