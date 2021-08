Molti incentivi statali sono stati eliminati dal nuovo Governo, mentre altri risultano non più ottenibili perchè scaduti. Vediamo, dunque, come accedere a quelli ancora fruibili. Ecco, dunque, come ottenere il bonus Terme, il bonus Vacanze e il bonus Acqua Potabile 2021. Ebbene, il bonus Terme è molto utile per chi voglia trascorrere giornate nel pieno relax. Questo incentivo, a differenza degli altri benefici statali copre il 100% del costo del servizio termale. Il tutto, fino a un massimo di 200 euro. Interessante è che, in questo caso, non sono previsti limiti ISEE né legati alla composizione del nucleo familiare. Infatti, la platea dei beneficiari è ampia, avendone diritto tutti i cittadini italiani maggiorenni, residenti in Italia.

La prenotazione che viene effettuata per fruire del servizio termale, resta valida per due mesi. Il termine decorre da quando si sia comunicata la volontà di avvalersi del bonus. Inoltre, occorre scegliere, per la prenotazione, stabilimenti accreditati. Una volta effettuata la procedura e riscattato il bonus, la struttura verrà rimborsata dallo Stato, attraverso la mediazione di Invitalia.

Come ottenere il bonus Terme, il bonus Vacanze e il bonus Acqua Potabile 2021

Di ritorno è, poi, il bonus Vacanze che è un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in strutture ricettive. Queste possono essere: alberghi, villaggi turistici, bed & breakfast, campeggi, agriturismi, che si trovino in Italia. Inoltre, si può ottenere anche per servizi offerti da tour operator o agenzie di viaggi operanti in Italia. Gli aventi diritto sono i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Chi lo ha richiesto nel 2020 può ancora utilizzarlo fino alla fine del 2021. Sul suo rinnovo, invece, sono state fatte numerose ipotesi, quindi la questione è ancora oggi al vaglio del Governo. Il bonus consente di ottenere uno sconto immediato dell’80% sul costo del servizio e un credito di imposta per il restante 20%. Quest’ultimo, è recuperabile attraverso la dichiarazione dei redditi.

Altri bonus per il 2021

Infine, c’è il bonus Acqua Potabile. Si tratta di un credito d’imposta pari al 50% delle spese per l’acquisto di strumentazione per la depurazione dell’acqua. In questo caso, vari sono i beneficiari, tra persone fisiche, professionisti e imprese ma l’importo varia in base alla categoria. In particolare, per le persone fisiche, il limite massimo del bonus è di 1.000 euro. Invece, per le imprese e le altre categorie arriva fino a 5.000 euro. Per ottenerlo, occorre inviare una comunicazione sul sito online dell’Agenzia delle Entrate. La relativa richiesta va fatta dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.