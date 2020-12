Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Pubblicato finalmente il bando di concorso per fare richiesta del Bonus disabili. Si tratta di un contributo fino a 10mila euro per le spese sostenute per la cura di malattia grave e handicap grave. Possono fare richiesta solo determinate categorie di lavoratori e pensionati. La domanda dovrà essere inoltrata entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2020. Analizziamo nel dettaglio come ottenere il Bonus disabili fino a 10.000 euro per handicap grave e malattia.

Le spese ammesse al beneficio

Il Bonus disabili emanato dall’INPS è un bando di concorso per ricevere contributi per malattie e handicap gravi riconosciuti, per un valore massimo di 10mila euro di spese. La condizione che dà diritto alla prestazione è il possesso del verbale della Legge 104/92, ai sensi dell’art. 3, comma 3. L’INPS acquisirà il verbale direttamente attraverso le banche dati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

È possibile richiedere il rimborso delle spese effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 che riguardano le seguenti casistiche:

a) costi per iscrizione e frequenza di corsi per formazione professionale, recupero scolastico e per supporto;

b) rette corrisposte agli istituti di cura e ricovero;

c) pagamento di spese per sostegno psicofisico e per attività di recupero;

d) pagamento di soggiorno finalizzato a scopi terapeutici;

e) acquisto o noleggio di ausili o dispositivi. In questo caso la spesa massima è di 1.000 euro.

Il bando precisa che non sono rimborsabili le spese per l’assunzione di personale per assistenza.

Alla domanda bisogna allegare la copia conforme all’originale della fattura, o ricevuta fiscale, e la certificazione medica originale che attesti la necessità delle spese. Il certificato medico deve avere data anteriore al 31 dicembre 2018.

Come ottenere il Bonus disabili fino a 10.000 euro per handicap grave e malattia

Possono accedere al Bonus disabili i dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A. ed ex IPOST, soggetti alla trattenuta dello 0,40% mensile ai sensi dell’articolo 3 della Legge 208/1952. Inoltre, la misura è in favore dei loro coniugi, congiunti in unione civile e figli che siano conviventi o domiciliati presso strutture con assistenza specializzata e di cura.

È possibile consultare e scaricare qui il bando di concorso.