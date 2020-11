Grandi cambiamenti delle bollette nell’anno 2021. Si rafforzano le azioni contrattuali a tutela dei lavoratori. L’ARERA ha stabilito nuovi obblighi con l’obiettivo di rendere trasparenza e chiarezza nei contratti. In più, per aiutare i contribuenti in difficoltà, è possibile usufruire del bonus sociale per pagare le bollette.

Come ottenere il bonus bollette dal 2021 e pagare di meno: i requisiti

Le famiglie nel 2021 potranno accedere al bonus bollette e pagare di meno, senza dover fare nessuna domanda. Lo sconto nelle bollette di luce e gas diventerà automatico dal 1° gennaio 2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Come ottenere il bonus bollette dal 2021 e pagare di meno? Possono accedere al bonus bollette, i clienti che hanno intestato un contratto di fornitura di energia elettrica, gas e acqua.

I requisiti sono:

a) i nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro;

b) coloro che hanno un nucleo familiare di quattro figli e un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro;

c) i nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza.

La domanda può essere presentata al Comune di residenza utilizzando i vecchi moduli fino al 31 dicembre 2020. Mentre da gennaio 2021, il bonus bollette sarà in automatico in bolletta.

La nuova comunicazione per maggiore tutela

Arriverà nel 2021 il bonus bollette con sconti diretti e tutele con nuovo modulo di comunicazione.

Si tratta di un nuovo obbligo di comunicazione nel caso siano effettuati dalle compagnie aumenti, ad esempio allo scadere di sconti o passaggio di fornitura a tariffa più conveniente da prezzo fisso o a prezzo variabile e viceversa.

Quindi, i clienti domestici devono essere informati di tutte le variazioni contrattuali per una maggiore trasparenza e tutela verso i contribuenti.

I nuovi obblighi entreranno in vigore dal 1° luglio 2021 come stabilito dall’Arera, con condizioni vantaggiose per i contribuenti. Con contratti più chiari, atti a garantire trasparenza e possibilità di confrontare le offerte sul mercato.

Come ottenere il bonus bollette dal 2021 e pagare di meno? I consumatori potranno scegliere in modo consapevole e semplice l’offerta dell’energia elettrica o gas più conveniente, maggiori garanzie e tutele.