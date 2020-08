Un focus per capire come ottenere il bonus bici regionale per l’anno 2020.

Forse, mai come quest’anno, si assiste ad una continua “sfornata” di bonus, agevolazioni ed incentivi in favore dei cittadini e consumatori. Occhio quindi ad attenzionare ciò che risponde, di più, alle proprie necessità del momento. Infatti si tratta spesso e volentieri d’iniziative a tempo, valide fino ad esaurimento delle risorse e alle volte, con “click day”.

Altre volte si specifica, pure, che sarà data preferenza all’ordine di arrivo delle richieste. Ecco perché conviene sempre informarsi per tempo e agire in anticipo. Tutto ciò premesso, spostiamoci ora a considerare come ottenere il bonus bici regionale per l’anno 2020.

Qual è la regione d’interesse

Con un annuncio apparso, a fine giugno 2020, la Regione Lazio scende in pista con l’erogazione di buoni “una tantum” d’importo pari a 150 euro per gli acquirenti di biciclette. Il prerequisito è che il richiedente risieda in comuni laziali con meno di 50.000 abitanti.

Quali sono i requisti per fare domanda

Con determinazione numero G06965 del 15 giugno 2020, con la quale si dà attuazione al D.G.R. n.329 del 4 giugno 2020, è stato poi fissato quanto segue. Per essere legittimati alla richiesta del suddetto bonus bicicletta, si deve essere:

cittadini residenti in comuni del Lazio con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti; in possesso di reddito ISEE non superiore a 25.000 euro; acquirenti di biciclette tradizionali o a pedalata assistita (l’acquisto deve essere avvenuto dopo il 3 maggio).

Come ottenere il bonus bici regionale per l’anno 2020

I soggetti legittimati a fare domanda di rimborso, dal 16 luglio possono presentare richiesta attraverso apposita piattaforma di cui al seguente link. Per accedere alla piattaforma sono richiesti il codice fiscale e la password di accesso. Si specifica, altresì, che il sistema è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00. Attenzione però perchè l’offerta è valida fino al 31 dicembre 2020.