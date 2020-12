Il Natale è ormai alle porte e quale regalo migliore per una donna se non una piastra per ottenere un liscio perfetto, a prova di umidità e che non rovina i capelli! La redazione ha tracciato una guida smart su come ottenere i capelli lisci perfetti delle Star con questa piastra innovativa. La piastra è diventata l’accessorio fondamentale per tutte le donne che amano i capelli lisci ed essere in ordine, necessario quasi più del phon. In commercio se ne trovano di tutti i tipi e di tutti i prezzi, si parte da 30 euro fino ad arrivare anche oltre i 200.

Ma come fare per scegliere la migliore e la più adatta ai nostri capelli? Come ottenere il liscio perfetto delle Star? Con questa piastra innovativa si può! Stiamo parlando della piastra a vapore. Proprio il vapore rende i capelli lisci, lucenti e morbidissimi al tatto. Ma soprattutto non stressa il capello, lo idrata e toglie l’effetto crespo.

Come ottenere i capelli lisci perfetti delle Star con questa piastra innovativa

Il tema vero ruota intorno al come scegliere la piastra adatta ai nostri capelli e alle nostre esigenze.

La piastra a vapore è la più adatta nel caso si abbiano capelli doppi, ricci o afro. Ma soprattutto, se si hanno capelli sfruttati, secchi, sottoposti spesso a tinte o decolorazioni, la piastra a vapore sarà una manna dal cielo. Infatti, questo tipo di piastra non danneggia i capelli, mantenendo intatto il film idrolipidico. È la più consigliata, per l’alta temperatura cui arriva, per chi ha capelli doppi.

Inoltre, questo tipo di piastra, tanto amata dalle donne, consente di tenere una piega perfetta e di più lunga durata. Ovviamente, per ottenere risultati ottimali senza rovinare i capelli, soprattutto per usi frequenti, i prezzi della piastra salgono. Maggiore è la qualità, maggiore sarà il prezzo.

La piastra a vapore, a differenza delle piastre tradizionali, ha un piccolo serbatoio per l’acqua, che permette alla piastra un leggero getto di vapore. Grazie a quest’ultimo si avrà una piega ben definita e capelli morbidissimi al tatto. Ecco come ottenere il liscio perfetto delle Star con questa piastra innovativa.

