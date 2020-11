Dopo il DPCM dello scorso 3 novembre 2020, quasi quattro milioni di studenti sono a casa. Nonostante gli sforzi anche l’Italia, come molti altri Paesi in tutto il mondo, sta affrontando la seconda ondata dell’epidemia da coronavirus.

Tra le conseguenze della crisi epidemiologica anche la chiusura delle scuole e delle università e l’ormai nota didattica a distanza (DAD). Milioni di bambini, ragazzi e giovani sono di nuovo alle prese con la DAD, quella modalità di didattica che consente agli studenti e ai professori di non interrompere il percorso formativo nonché educativo, nonostante le distanze. La stessa modalità usata anche per lo smart working.

Tuttavia, molte famiglie soprattutto quelle sprovviste di wi-fi in casa, per consentire ai propri figli di seguire le lezioni da remoto, già dallo scorso mese di marzo, hanno sottoscritto nuovi abbonamenti. Con costi aggiuntivi per incrementare i Giga non più sufficienti.

Quest’oggi, i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno ai lettori come ottenere Giga gratis ed illimitati dai 3 colossi della telefonia Tim, Vodafone e WindTre.

L’accordo tra Tim, Vodafone e WindTre e il Governo

Secondo i dati riportati dall’ISTAT, il 25% delle famiglie italiane non avendo il wi-fi in casa, alla prima ondata del Covid 19 ha esaurito il proprio traffico dati, sostenendo i costi aggiuntivi per la ricarica dei Giga.

Al fine di aiutare gli studenti, le loro famiglie e anche i docenti, il Governo ha da poco siglato un accordo con i 3 colossi della telefonia Tim, Vodafone e WindTre.

L’accordo è stato raggiunto grazie all’intervento dei Ministri Lucia Azzolina, per l’Istruzione, Elena Bonetti, per le Pari Opportunità e la Famiglia, Paola Pisano, per la Tecnologia e la Digitalizzazione nonché Stefano Patuanelli, per lo Sviluppo economico.

L’utilizzo delle piattaforme per la DAD tipo Google Meet, Zoom, Skype, Google Classroom, GoToMeeting, WeSchool, Microsoft Teams etc., pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, non inciderà sul traffico dei dati e nessun Giga sarà consumato.

Gli studenti per studiare non consumeranno più Giga.

Come ottenere Giga gratis ed illimitati dai 3 colossi della telefonia Tim, Vodafone e WindTre

La compagnia telefonica Tim non ha ancora attivato alcuna offerta e lo farà a giorni.

Tuttavia, la Tim già da diverso tempo, offre agli utenti una E-Learning Card con Giga gratis per un anno, perseguendo lo stesso obiettivo di cui all’accordo con il Governo.

La compagnia Vodafone, invece, ha attivato dallo scorso 18 novembre 2020 la sua offerta Vodafone Pass Smart Meeting per la durata di tre mesi.

Mentre l’offerta della compagnia WindTre sarà attiva da lunedì 23 novembre 2020 e durerà quattro mesi.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente gli operatori delle 3 compagnie telefoniche Tim, Vodafone e WindTre o collegarsi direttamente all’area personale sulla propria App.

