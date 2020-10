Grazie alla consulenza dei nostri Esperti in materia previdenziale capiremo come ottenere fino a 10 mesi di contributi gratis per la pensione INPS. La copertura assicurativa obbligatoria rappresenta spesso un problema per chi desidera andare in pensione. Ma non bisogna perdersi d’animo. Nell’articolo “Anche chi non lavora e non ha contributi potrà andare in pensione con un assegno INPS di oltre 500 euro” troverete un’alternativa. Il lavoratore che invece possiede una storia contributiva può aspirare ad un assegno pensionistico più elevato. E pur tuttavia per interrompere definitivamente l’attività lavorativa e godersi anni di riposo deve raggiungere una specifica anzianità contributiva. Non tutti i lavoratori però hanno sempre avuto un impiego e un contratto regolare per cui si trovano spesso a dover rimediare a dei buchi contributivi.

Torna pertanto utile sapere come ottenere fino a 10 mesi di contributi gratis per la pensione INPS. Ciò consente di potenziare e maggiorare il montante contributivo ad alcune specifiche categorie di richiedenti. E di richiedenti si tratta perché l’INPS riconosce il vantaggio di una maggiorazione contributiva solo a chi ne formula esplicita richiesta. Per cui resta fuori dal godimento del beneficio contributivo chi ne ignora l’esistenza. Vediamo dunque di individuare anzitutto quali particolari categorie di lavoratori possono inoltrare la richiesta della maggiorazione contributiva.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Come ottenere fino a 10 mesi di contributi gratis per la pensione INPS

L’INPS concede 10 mesi di contributi gratis ai lavoratori sordi e disabili con un’invalidità pari al 74% al momento della liquidazione della pensione. Sul sito dell’Ente previdenziale si legge che anche i lavoratori rientranti “nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra” godono del beneficio contributivo. Ciò secondo quel che statuisce il Decreto legislativo n. 834/1981 sulle agevolazioni da destinare alle pensioni di guerra.

Ne consegue che sordi, invalidi civili, di guerra e del lavoro possono richiedere 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività lavorativa. Si può ottenere la maggiorazione per un massimo di 5 anni. I contributi figurativi servono al richiedente per maturare il diritto al trattamento pensionistico e per potenziare il montante assicurativo. Occorre inoltre inviare la richiesta all’INPS tramite i servizi online o il Patronato o contattando gratuitamente il contact center al numero 803164.