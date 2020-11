Si sa, chi ha i capelli ricci li vuole lisci, chi li ha lisci li vuole ricci. In questa incessante ricerca del look perfetto, spesso, rischiamo di rovinare la nostra chioma. Tra piastre liscianti e arricciacapelli il calore fa enormi danni.

Esiste, però, un modo per creare delle onde perfette sui capelli lisci senza sforzo. Ecco come ottenere facilmente capelli mossi da fiaba senza bigodini e arricciacapelli.

Un metodo semplice e veloce

Prima di tutto bisogna dire che con questo metodo bisognerà dire anche addio al phon. È, quindi, ideale per l’estate, o per chi non deve uscire di casa, dopo aver lavato i capelli. È necessario, infatti, che il capello sia ancora bagnato perché questo metodo sia efficace.

Dopo la doccia, strizzare gentilmente i capelli nell’asciugamano per togliere l’acqua in eccesso. Poi, davanti allo specchio, non resta che intrecciare i capelli in due trecce. È importante che queste partano alla stessa lunghezza per non avere risultati diseguali.

Non resta che aspettare che i capelli si asciughino, magari dormendoci su. Sciogliere, infine, le trecce e pettinare i capelli con le dita in modo da dare volume senza appiattire le onde.

Il risultato sarà una romantica chioma ondulata che sembrerà direttamente uscita da un film d’altri tempi!

Le molte varianti di questo metodo

Ora che sappiamo come ottenere facilmente capelli mossi da fiaba senza bigodini o arricciacapelli passiamo alle varianti di questo metodo.

A seconda del tipo di treccia è possibile, infatti ,ottenere risultati molto diversi. Prima di tutto è importante la quantità. Più trecce faremo, più l’onda verrà stretta.

È anche fondamentale scegliere con attenzione il punto di partenza della treccia. Una treccia bassa regalerà sinuose onde solo alla fine della chioma.

Partendo, invece, molto vicino al cuoio capelluto, si otterrà una capigliatura molto voluminosa e sbarazzina. La treccia tradizionale dà risultati ottimi creando un effetto ondulato.

Chi tuttavia ama il mosso da star di Hollywood può optare per altri tipi di treccia. Tra quelle che donano risultati sorprendenti spiccano la “french braid”, cioè la treccia francese, e la “fishtail braid”, la treccia a coda di pesce.