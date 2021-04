Siamo ancora in tempo per piantare questo spettacolo della natura! Parliamo del Butterfly Bush (Arbusto delle Farfalle) ovvero la Buddleia. Questa meravigliosa pianta di origine cinese inonderà di colore balconi e giardini. Molto facile da curare, richiede pochissime attenzioni, si propaga con estrema facilità e cresce velocemente tanto da essere considerata infestante.

Ma come ottenere esplosioni di colore sui terrazzi con lo splendido arbusto delle farfalle? Lo scopriremo insieme qui di seguito.

La Buddleia, l’arbusto delle farfalle

Chiunque abbia giardini spaziosi o ampi terrazzi dovrebbe pensare di piantare questa fantastica pianta dai colori straordinari e profumatissima. È un arbusto caducifoglio che può raggiungere dai 2 ai 5 metri di altezza, e tre o quattro metri di larghezza. Questo la rende perfetta per riempire angoli spogli nei nostri spazi esterni. I fiori sono numerosi e raccolti in grosse pannocchie cilindriche lunghe 20-50 cm e di circa 3 cm di diametro che attirano lo sguardo per la loro bellezza. A seconda delle varietà hanno colorazioni che vanno dal rosa al viola scuro, e dal bianco al lilla. Emanano un profumo delicato e dolciastro che ricorda la fragranza di vaniglia o di miele e che attira le farfalle da cui il suo soprannome. Le foglie sono verde scuro, lanceolate e talvolta rivestite da una peluria biancastra nella parte inferiore. La buddleia fiorisce da fine giugno a fine ottobre/novembre.

Come ottenere esplosioni di colore sui terrazzi con lo splendido arbusto delle farfalle

La buddleia è poco esigente rispetto al tipo di terreno, l’importante è che sia ben drenato e ancor meglio se calcareo. Una posizione soleggiata, garantirà una fioritura abbondante e sebbene vada innaffiata può sopportare con facilità le siccità estive. Non teme neanche le gelate invernali. Si mette a dimora ad ottobre o ad aprile dell’anno seguente. Prima di procedere però sarà bene liberare il terreno da sassi ed erbacce e arricchirlo con del concime. La sua propagazione avviene per talee di legno semi-maturo che devono essere lunghe circa 10-13 cm.

La potatura e la fioritura

Per ottenere la massima fioritura, sarà importante, potarla drasticamente ogni anno a febbraio-marzo. Meglio prima della ripresa vegetativa, così da permetterle di rigenerarsi e farle conservare un portamento arieggiato e equilibrato. È opportuno tagliare tutti i getti vecchi a 10/15 cm dalla base. Se in giardino darà sempre risultati eccezionali, per piantarla in vaso occorrerà procurarsi un vaso di almeno 40 o 50 centimetri di diametro. Deve essere infatti adatto ad accogliere un arbusto di dimensioni medio-grandi. Sul fondo per favorire il corretto drenaggio dell’acqua posizionare dell’argilla espansa. Usare poi del terreno ricco come la torba o concimato con della cornunghia e miscelato con della sabbia. Con questi accorgimenti che sia piantata in vaso o che troneggi in giardino la nostra buddleia ci regalerà grandi soddisfazioni.

