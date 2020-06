Come ottenere dei soldi dalla banca e trasformare la casa in un bancomat? In momenti difficili come questo, avere della liquidità per fare fronte alle esigenze della famiglia è importante. Purtroppo non sempre è facile riuscire ad avere dei prestiti, ma per chi ha una casa di proprietà può risultare più semplice. In questo articolo ti riveliamo come ottenere dei soldi dalla banca e trasformare la casa in un bancomat

La casa è considerata il bene per eccellenza degli italiani. L’85% delle famiglie ha una casa di proprietà. E in quanto bene può anche essere utilizzato come garanzia per avere un prestito dalla banca. Stiamo parlando del mutuo liquidità, una tipologia di prestito erogato mettendo la casa come garanzia.

Funziona più o meno come un normale mutuo. Chi compra una casa e non ha i soldi va in banca e chiede un mutuo. Cos’è un mutuo ipotecario? Altro non è che un prestito bancario finalizzato all’acquisto dell’appartamento. La banca a fronte del prestito mette una ipoteca sull’immobile che sarà estinta solamente al momento della fine del pagamento del mutuo.

Le condizioni di applicazione di un mutuo liquidità

Ma chi ha già una casa, e quindi non deve comprarla, come fa ad avere un mutuo? Con il mutuo liquidità. La banca eroga il prestito per finalità diverse da quelle dell’acquisto della casa. E come garanzia, per tutelarsi da eventuali mancati pagamenti, mette una ipoteca sull’immobile. In genere si attiva il mutuo liquidità per importi abbastanza importanti, di almeno 25mila euro. La condizione alla erogazione è che la casa sia libera da ipoteca. Il finanziamento è libero da vincoli di impiego e può essere rimborsato anche in 40 anni.

I tassi di interesse che la banca applica sono superiori a quelli applicati per l’acquisto di un immobile, ma sono molto inferiori a quelli applicati ad un finanziamento personale. Inoltre la durata del rimborso rende questa forma di prestito molto più conveniente riguardo a un prestito personale.