Sono tanti che con l’avvicinarsi della primavera stanno pensando di rinnovare il giardino grazie al Bonus verde riconfermato fino al 2024 dalla Legge di Bilancio. Grazie a questo Bonus si possono risparmiare un bel po’ di soldi la sistemazione a verde di aree private, recinzioni, impianti di irrigazione. Infatti già nel 2021 sono stati davvero tanti a rifare il giardino facendo anche attenzione a non commettere qualche errore. Ovvero ritenere l’erba sintetica rientrante nel Bonus. Infatti, così non è in quanto, come abbiamo già visto, il prato sintetico si considera una pavimentazione a tutti gli effetti. Ma con questo Bonus si può creare il giardino dei propri sogni, risparmiando un bel po’. Inoltre, per chi ne ha la possibilità potrebbe fruire del Bonus ristrutturazione e provvedere al restyling della piscina, ristrutturandola. Ma chi non possiede un giardino o un’area pertinenziale può fruire del predetto Bonus o questa riguarda solo le aree esterne? In altre parole si può fruire del Bonus giardino anche per i terrazzi o balconi?

Come ottenere dall’Agenzia delle Entrate un Bonus fino a 1.800 euro per il terrazzo con questo semplice bonifico nel 2022

Il Bonus verde consiste in una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per gli interventi sistemazione a verde di aree scoperte private. Ovvero di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazioni e realizzazioni di pozzi. L’Agenzia delle Entrate riconosce anche per quest’anno quest’incredibile detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo su un importo massimo di 5.000 euro. Pertanto la detrazione massima sarà di euro 1.800 per immobile. Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente con strumenti che ne consentano la tracciabilità, come il bonifico bancario o postale. Ma se non possediamo spazi esterni, come ottenere dall’Agenzia delle Entrate un Bonus di 1.800 euro anche per balconi e terrazzi?

Sarà necessario che si proceda a lavori innovativi, ovvero rientranti nella manutenzione straordinaria. Infatti grazie al Bonus verde potremmo allestire un giardino da sogno anche sul nostro balcone o terrazzo. Ovviamente c’è da fare una precisazione. Gli interventi da effettuare sui balconi o terrazzi dovranno essere permanenti. Ad esempio si potranno includere le spese per l’installazione di una fioriera integrata nella muratura esistente e non per fioriere mobili. Tra le spese agevolabili rientrano anche le spese per la progettazione e manutenzione finalizzate alla creazione di aree verdi. Sono pertanto esclusi anche i lavori in economia.

Approfondimento

Brutte notizie dall’Agenzia delle Entrate per l’edilizia e per questi ignari contribuenti che dovranno restituire i soldi della super detrazione