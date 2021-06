Il settore automobilistico è in piena crisi a causa dell’emergenza sanitaria. Lo Stato ha stanziato dei fondi per ravvivare il comparto e parallelamente si muovono anche le Regioni. L’ultima in ordine di tempo è la Lombardia che ha stabilito un particolare bonus. In questo caso vediamo come ottenere da 1.000 a 4.000 euro per l’acquisto di una nuova auto

La Regione Lombardia ha un occhio di riguardo verso il tema delle emissioni inquinanti, spingendo gli utenti a circolare con mezzi sicuri e a basso impatto ambientale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I soldi a disposizione

L’Ente regionale ha stanziato 30 milioni a fondo perduto e la corsa per accaparrarsi questo bonus è iniziata il 17 giugno. Gli incentivi riguardano due canali: il primo di 12 milioni riservati a chi già in passato ha fatto domanda ma non è entrato in graduatoria a causa dei fondi troppo esigui.

L’altro di 18 milioni è indirizzato a coloro che acquisteranno un auto da ora. I concessionari anticiperanno l’importo e poi la Regione indennizzerà il venditore.

Le regole per ottenere il bonus auto

Il bonus regionale non stride con gli incentivi statali. Infatti conta l’effettiva rottamazione del vecchio mezzo oppure l’acquisto di un’auto elettrica. Logicamente l’acquisto dell’auto deve avvenire in modo contestuale alla demolizione di una quattro ruote a benzina Euro 0, 1 o 2 oppure diesel fino all’Euro 5.

Come ottenere da 1.000 a 4.000 euro per l’acquisto di una nuova auto

I residenti in Lombardia hanno un’occasione in più per cambiare la propria auto ottenendo un beneficio economico non indifferente. Però bisogna sapere che il contributo varia rispetto al tipo di vettura da acquistare.

Infatti solo acquistando un’auto a zero emissioni (elettrica oppure ad idrogeno) si ottiene uno sconto di 4.000 euro. Per chi volesse maggiori ragguagli su quanto sconto ottiene sull’acquisto dell’auto nuova deve consultare il sito della Regione Lombardia.

Gli incentivi aiutano a svecchiare il parco auto?

Il settore automobilistico è in forte crisi. Parallelamente anche gli italiani colpiti dalla crisi faticano a spendere soldi e purtroppo il cambio dell’auto non rientra tra le priorità.

Ora con l’introduzione di vari incentivi si sta tentando di dare una volta al comparto ma la strada è ancora in salita.