Quest’oggi, parleremo di come ottenere l’anticipo contanti allo sportello bancomat e quanto costa.

Innanzitutto, spieghiamo di cosa si tratta. L’anticipo contanti altro non è che un prelievo di denaro contante.

Per effettuare questa operazione è necessario avere un conto corrente in banca e, quindi, essere titolari di una carta di pagamento. L’anticipo contanti si richiede presso un ATM ossia uno sportello bancario automatico.

Con quali carte si ottiene l’anticipo contanti

Per effettuare un prelievo di denaro è necessario possedere una carta di debito o di credito oppure una carta prepagata. Vediamo allora, insieme, quali sono le differenze tra questi tre tipi di carte.

La carta di debito è la tradizionale carta di pagamento che funziona con la formula del pago subito, il cd. pay now. La più nota tra le carte di debito è la carta bancomat. Quando si utilizza la carta di debito, la somma della quale si chiede l’anticipo in contanti viene addebitata sul conto corrente bancario. E poi sottratta dal conto nel momento in cui viene fatto il pagamento.

La carta di credito, invece, funziona grazie ad un altro principio, quello del cd. pay later, ossia del pago dopo. In questo caso, invece, la somma di denaro della quale si chiede l’anticipo allo sportello bancomat è erogata come se la si richiedesse con la carta di debito. Tuttavia, questa volta, tra l’acquisto e l’effettivo pagamento intercorre un lasso di tempo.

In ultima posizione, ma non per questo meno importante rispetto alle altre, ritroviamo la carta prepagata. Anche con la carta prepagata è possibile ottenere l’anticipo contanti. Tuttavia, a differenza delle altre due carte, questa funziona con la formula del cd. pay before, ossia del paga prima. La carta prepagata è molto semplice e assomiglia sotto diversi aspetti alla carta bancomat. Può essere utilizzata solo se ricaricata per cui assomiglia molto ad un normale bancomat.

L’anticipo contanti è un’operazione che può essere gratuita nonché a pagamento. Al riguardo, sono fondamentali le condizioni contrattuali stabilite dalla banca. Condizioni che il correntista deve aver accettato.

Di regola, tale operazione è gratuita per i clienti che prelevano con la carta di debito i contanti presso gli sportelli ATM che appartengono al gruppo bancario dei quali sono correntisti. Al contrario, è prevista una commissione bancaria che varia da istituto a istituto. È, comunque, un’operazione limitata al credito disponibile sul conto.

Quando si chiede l’anticipo contanti con la carta di credito è prevista, invece, una commissione sulla cifra prelevata presso lo sportello che il correntista deve rimborsare alla banca quando arriva l’addebito della carta di credito il mese successivo.

