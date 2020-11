Insieme agli Esperti del nostro team capiremo come ottenere aiuti economici e agevolazioni per famiglie con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro. Si tratta di sussidi e sconti che il Governo garantisce ai nuclei familiari che affrontano situazioni di precarietà economica. Se dall’Indicatore di situazione economica equivalente emerge un reddito basso si possono richiedere prestazioni di natura assistenziali. Bonus, incentivi e agevolazioni per le spese ordinarie raggiungono pertanto i contribuenti che devono provvedere al mantenimento di figli minorenni.

In particolare esistono diverse misure economiche a favore dei nuclei familiari con più membri fiscalmente a carico. Risulta pertanto utile capire con quali requisiti e come ottenere aiuti economici e agevolazioni per famiglie con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro. Abbiamo fornito indicazioni sulla procedura da seguire per ottenere “Assegni INPS fino a 442 euro per famiglie con figli che presentano domanda entro dicembre 2020”. Anche per il prossimo anno il Governo ha stanziato fondi consistenti a sostegno della genitorialità per offrire indennità. Le famiglie con 3 o 4 figli a carico possono potranno richiedere anche per il 2021 la Carta famiglia, una misura assistenziale ad ampio spettro.

Come ottenere aiuti economici e agevolazioni per famiglie con reddito ISEE inferiore a 30.000

A beneficiare dei vantaggi e degli sconti della Carta famiglia 2021 saranno i contribuenti la cui condizione reddituale non supera i 30.0000 euro su base annua. Diversamente dalla card del reddito di cittadinanza, sulla Carta famiglia non si riceve l’accredito di somme di denaro.

Piuttosto si tratta di uno strumento che consente di ottenere sconti, agevolazioni e sovvenzioni ai beneficiari che ne formulano richiesta. Secondo quanto stabilisce il Decreto legislativo 9/2020 può richiedere il rilascio della Carta il genitore con almeno 3 figli a carico. Gli sconti cui il titolare della Carta riguardano l’acquisto di beni di prima necessità nei negozi che aderiscono alla convenzione. Occorre presentare richiesta della Carta al Comune di residenza e il costo del rilascio varia perché a discrezione della singola amministrazione comunale.