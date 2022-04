L’inflazione mette paura e i risparmiatori sono alla ricerca di soluzioni per evitare che i loro risparmi vengano mangiati dall’esplosione dei prezzi. Sul mercato dei titoli di Stato oggi è possibile investire su un BTP che a scadenza, tra 30 anni, renderà oltre il 70%. Scopriamo di quale BTP si tratta e chi potrebbe essere interessato a questo strumento.

La guerra ha fatto scattare l’allarme tra i risparmiatori, preoccupati per il crollo dei mercati finanziari. Anche chi ha i soldi sul conto corrente potrebbe preoccuparsi, specialmente coloro che hanno denaro nelle principali banche italiane esposte verso la Russia. Oggi lasciare i soldi sul conto corrente non è una bella idea, anche perché quello attuale è un periodo che offre molte opportunità. Infatti il forte calo dei prezzi ha reso molti strumenti d’investimento più convenienti di alcune settimane fa. Questi titoli nel tempo sicuramente recupereranno terreno. Il mercato azionario dopo i recenti forti ribassi ha ottime opportunità di rivalutazione per i prossimi mesi.

Come ottenere 70.000 euro di guadagno sicuro e garantito investendo 100.000 euro su questo titolo di Stato emesso dall’Italia

Chi avesse un profilo di rischio molto basso e preferisse evitare le azioni, potrebbe puntare sui titoli di Stato. Il BTP con scadenza a settembre del 2052 (Isin: IT0005480980) ai prezzi attuali offre un rendimento stratosferico. Puntando oggi 100.000 euro, tra 30 anni esatti si potrebbero ricavare in totale 70.000 euro, tra cedole e guadagni in conto capitale.

Infatti il BTP ogni sei mesi distribuisce una cedola del 2,15%, pari al 4,3% annuo. Questo coupon è al lordo della tassazione, che sui titoli di Stato è al 12,5%. Inoltre acquistando oggi il titolo di Stato lo si pagherebbe circa 91 centesimi e alla scadenza si otterrebbero 100 centesimi. Quindi un guadagno in conto capitale di circa il 10% si aggiungerebbe alle cedole distribuite annualmente. Alla fine dei 30 anni il rendimento totale sarebbe di poco superiore al 70%. Ecco come ottenere 70.000 euro di guadagno investendo 100.000 euro in 30 anni, in modo sicuro.

Ma chi potrebbe volere investire per un tempo così lungo? Per esempio un genitore che volesse lasciare al figlio in eredità un capitale, potrebbe puntare su questo titolo di Stato. Per chi si affaccia adesso nel mondo del lavoro questo investimento potrebbe essere un’ottima soluzione per creare una pensione integrativa.

Chi lavora potrebbe crearsi un piano di accumulo personale, investendo ogni anno del risparmio su questo bond governativo. Quando il BTP arriverà a scadenza, l’investitore recupererà i soldi investiti nel tempo e l’eventuale rivalutazione del capitale. Chi decidesse di utilizzare il BTP come piano di accumulo, per rendere più efficace l’investimento, dovrebbe reinvestire nel titolo le cedole incassate semestralmente.

