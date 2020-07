In questo articolo approfondiremo le caratteristiche di uno strumento molto utile per le famiglie con un ISEE ridotto. E vedremo come ottenere 480 euro all’anno dall’INPS con la carta acquisti.

La carta acquisti INPS è uno strumento a sostegno del reddito che consente di acquistare alimentari e pagare utenze. Abbiamo recentemente trattato altri strumenti di assistenza che puoi approfondire leggendo questo articolo.

Come ottenere 480 euro all’anno dall’INPS

La Carta Acquisti è una carta Mastercard emessa dall’INPS. E’utilizzabile per le spese alimentari, sanitarie e il pagamento delle bollette della luce e del gas. Ogni due mesi, l’istituto di previdenza provvede a ricaricare ogni carta acquisti di 80 Euro. Il titolare della carta potrà quindi utilizzarla per acquisti di prima necessità in tutti negozi e negli uffici postali. Hanno diritto alla carta acquisti le persone di età superiore a 65 anni e, attraverso i genitori, i bambini di età inferiore ai tre anni. L’ ISEE familiare deve essere inferiore a 7mila euro e non si deve essere proprietari di beni rilevanti al di fuori dell’abitazione di residenza. Le persone che ritengono di avere diritto alla carta acquisti possono rivolgersi direttamente all’ufficio INPS della provincia di residenza. E’ possibile anche effettuare la richiesta attraverso un CAF, un patronato o un ufficio postale in qualsiasi momento dell’anno.

Carta acquisti: le ricariche

L’INPS provvede alla ricarica della carta ogni due mesi, entro la terza settimana. L’importo delle ricariche è di 80 euro, quindi il beneficio mensile è pari a 40 euro. Gli esercenti convenzionati riconoscono uno sconto del 5% per tutti gli acquisti effettuati con questo strumento. Le farmacie offrono la misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo. Ricordiamo che gli sconti offerti ai titolari della carta acquisti INPS sono cumulabili con altre iniziative promozionali. Così come con i benefici previsti dalle tessere fedeltà dei supermercati. Abbiamo visto quindi come ottenere 480 euro all’anno dall’INPS. Ribadiamo l’importanza di verificare sempre con un professionista la propria situazione economico-finanziaria. In questo modo si potrà far valere i propri diritti ed ottenere le eventuali agevolazioni statali che ci spettano.