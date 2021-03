La Redazione di ProiezionidiBorsa, sempre attenta alle esigenze dei suoi Lettori, vuole informare che tornano i bonus regionali per chi acquista un’autovettura che rispetta l’ambiente.

La mobilità sostenibile è sicuramente la frontiera del futuro ma anche nel presente qualcosa si sta muovendo. Lo dimostrano le numerose iniziative, sparse in tutta Italia, che hanno il compito di incentivare lo sviluppo sostenibile e di tutelare la salute e le tasche degli italiani.

Questa volta è il turno di un contributo simbolico ma ugualmente utile a favore di chi acquista un mezzo ecologico.

L’iniziativa

Nello specifico, tale bonus è stato messo in campo dalla Regione Emilia Romagna. L’agevolazione vuole rimborsare coloro che decidono di portare a casa un veicolo con un basso impatto ambientale.

Dunque, per il prossimo triennio 2021-2023, la Regione regalerà 191 euro a chi ha acquistato o sta acquistando un’auto ibrida, tra i modelli attualmente disponibili. Di prima immatricolazione ad uso privato con alimentazione benzina-elettrico, gasolio-elettrico, gpl-elettrico, metano-elettrico o benzina-idrogeno.

Come ottenere 191 euro per tre anni grazie al bonus auto, ecco tutto ciò che c’è da sapere

Il contributo, rivolto ai cittadini residenti in Emilia-Romagna è pari al costo generico di un bollo. Tale contributo potrà essere richiesto online dal 7 aprile fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2021. I richiedenti dovranno registrarsi sulla piattaforma regionale. Per visionare la pagina cliccare QUI.

Accredito del bonus

Il bonus sarà accreditato direttamente sui conti correnti dei proprietari dell’auto ibrida immatricolata nel 2021 che si saranno registrati sulla piattaforma web della Regione.

Attese tre tranche, dal 2021 al 2023, quindi un bonus all’anno. L’agevolazione potrà arrivare fino a un massimo di 573 euro per auto. La Regione, inoltre, fa sapere che “il contributo è riservato alle persone fisiche e alle auto di nuova immatricolazione, non è valido quindi per le auto in leasing, acquistate a km 0 o auto aziendali intestate a ditte”.

