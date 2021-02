Spesso il problema del risparmiatore è non sapere dove investire la sua liquidità, di qualunque importo sia. In questo articolo vogliamo accendere un focus sui Buoni Postali 4×4 di Poste Italiane. Puntando su questi strumenti, ecco come ottenere 12.700 euro investendo 100mila euro per 16 anni.

Le caratteristiche

La scelta degli strumenti d’investimento messi a disposizione da Poste Italiane è vasta. Tra quelli a basso rischio ci sono i Buoni fruttiferi postali. Questi hanno caratteristiche interessanti.

I Buoni fruttiferi postali non hanno nessuna commissione di rimborso e sottoscrizione. Offrono la possibilità di potere disinvestire il capitale in ogni momento senza penalizzazione. Hanno inoltre una tassazione agevolata che è pari a quella dei titoli di Stato, ovvero del 12,5%.

Tra questi, quello che offre il maggior rendimento è quello denominato 4×4. Il Buono fruttifero 4×4 ha una durata massima fino a 16 anni. In altre parole dopo 16 anni il Buono viene rimborsato automaticamente.

Aspetto importante è quello della maturazione degli interessi, che vengono pagati ogni 4 anni. Quindi, solo alla fine dei 4 anni il risparmiatore può ottenere il rendimento. Se disinveste prima il denaro, è vero che non ha costi. Ma non prende nessun rendimento.

Questo aspetto va tenuto a mente. Per investire su un Buono fruttifero postale 4×4, l’orizzonte temporale deve essere di almeno a 4 anni. Se si pensa di non tenere il Buono almeno 4 anni, meglio cambiare strumento. È uno strumento per un risparmiatore che vuole investire a basso rischio sul lungo periodo.

Quanto rende un Buono 4×4? Dipende, perché gli interessi sono crescenti. Più a lungo si mantiene l’investimento, maggiore è il rendimento. Che su 16 anni, diventa dello 0,75% all’anno, al lordo della imposizione fiscale.

Come ottenere 12.700 euro di interessi investendo 100mila euro per 16 anni

Simuliamo un investimento di 100mila euro in un Buono 4×4. Solo dopo 4 anni si maturano i premi interessi, che saranno di 802 euro lordi. Dopo 8 anni, il rendimento sarà salito a 2.425 euro lordi. Allo scadere dei 12 anni, gli interessi diventeranno 4.907 euro lordi. E dopo 16 anni, il rendimento sarà di 12.700 euro (12.699,21 euro per la precisione).

Naturalmente se l’importo non fosse di 100mila euro ma di 10mila euro, il rendimento sarebbero in proporzione. Ovvero 80,2 euro dopo 4 anni, 242,5 euro dopo 8 anni, 490,7 euro dopo 12 anni e 1.269,2 euro dopo 16 anni. Si può investire nel Buono a partire anche da 100 euro.

