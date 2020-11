Negli ultimi anni l’Italia sta affrontando una involuzione demografica, ovvero il numero di persone decedute supera quello dei nuovi nati. Nel 2019, in particolare, nel nostro Paese il numero di abitanti è sceso di oltre 200.000 unità. Il calo demografico comporta anche una serie di problemi economici per un domani derivanti dal minor numero di futuri occupati. Questo determinerà una riduzione del PIL ed una minor sostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Sulla base di questi presupposti, il Governo sta da tempo cercando di incentivare una ripresa dalla natalità. Un compito particolarmente difficile, soprattutto in questo periodo di grave crisi sanitaria ed economica. Per agevolare le famiglie numerose e non disincentivare la natalità, anche quest’anno lo Stato ha previsto alcune facilitazioni per i nuclei familiari. In questo articolo analizzeremo proprio come ottenere 1.200 euro di agevolazioni per le famiglie numerose.

SUPER OFFERTA LANCIO - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Il bonus quarto figlio

Le famiglie numerose possono contare su bonus fiscali rilevanti, soprattutto i nuclei con almeno quattro figli a carico. Vediamo come ottenere 1.200 euro di agevolazioni per le famiglie indipendentemente dal reddito o da altri bonus percepiti. Insomma, i nuclei numerosi possono sommare questo bonus alle altre detrazioni ottenendo l’equivalente di una mensilità di stipendio in più all’anno. Una somma di denaro certamente utilissima per far fronte alle molte spese che quattro figli comportano. L’importo del bonus è sempre pari a 100 euro al mese, ossia 1.200 euro all’anno. L’importo sarà pieno anche se il quarto figlio fosse nato nel corso dell’anno e spetta in parti uguali ai due coniugi. Le famiglie composte da un solo genitore avranno lo stesso beneficio, calcolato soltanto sui redditi dell’unico genitore.

Come ottenere 1.200 euro di agevolazioni per le famiglie

L’ottenimento di questa agevolazione è automatico e non richiede alcun adempimento da parte dei beneficiari. La detrazione sarà infatti già presente nel 730 precompilato dei lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi dovranno invece indicare questa detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Qualora il reddito familiare comportasse un’IRPEF inferiore al bonus, la famiglia riceverebbe un credito fiscale valido per gli anni successivi. Oppure potrebbe richiederne la liquidazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Concludendo, ricordiamo che anche se gli importi sono gli stessi, il bonus quarto figlio non va confuso con altri ristori previsti dall’Esecutivo. Abbiamo trattato in un recente approfondimento il contributo di 1.200 euro previsto per alcuni lavoratori.