Arrivati ai cinquant’anni si pensa che sia arrivata anche l’ora di avere un taglio molto regolare, magari corto. La paura di voler sembrare l’eterna ragazza che non si rassegna alla sua età può sembrare sgradevole e allora si preferisce andare sul sicuro. La misura la stabilisce il gusto e se quel qualcosa che si sceglie ci sta bene, allora si è fatta la scelta giusta.

L’età non conta

Se si ha voglia di un certo taglio di capelli o di indossare un particolare vestito, lo si può fare soprattutto se migliora la nostra immagine. Sembrare più giovani non è un peccato, l’importante è non esagerare. Parliamo dei capelli ad esempio. I capelli ricci sono adeguati anche quando non si è più ragazzine perché danno volume al capello e scomposti sul viso consegnano un’aria più giovane.

Se proprio si gioca a far gli esteti, la precisione di un taglio o il capello liscio perfetto sta molto meglio su un viso giovane perché ne evidenzia la bellezza dei lineamenti. Avere il capello riccio comunque richiede cura. Sapere come eliminare il crespo e avere il riccio perfetto è quello che adesso andiamo a vedere. Come osare dopo i cinquant’anni con i capelli ricci.

Particolari

Il lavaggio dei capelli ricci è fondamentale al fine di avere il risultato sperato. La prima cosa consiste nel non lavarli troppo spesso. Questo serve perché gli oli prodotti dalla cute rimangano su di essa. Non è necessario esagerare con i lavaggi, sono consigliati al massimo due a settimana. Lo shampoo da usare deve essere a base di glicerina, gli altri in commercio appesantiscono il capello e il riccio.

Ma la cosa essenziale per la riuscita di una bella capigliatura è l’asciugatura. Dipende proprio da questa la resa di un riccio perfetto. Per eliminare il crespo non si deve strofinare ma tamponare con un telo di microfibra. Consigliato perché tende a non elettrizzare il capello.

Novità

Un altro alleato indispensabile per l’asciugatura è il diffusore. Una volta asciugati scegliere delle creme piuttosto che le spume che danno quell’effetto secco. Il risultato deve essere un riccio definito e morbido. Adatto è l’olio di semi di lino per le punte. Si può preparare anche a casa un composto che contenga miele e olio d’oliva. Se si preferisce scegliere un prodotto in commercio che abbia queste caratteristiche.

Ecco come osare dopo i cinquant’anni con i capelli ricci.