Uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria, e dal lockdown imposto dal Governo, è quello degli eventi. Il mondo dei matrimoni in particolare, nel 2020, ha subito pesanti ripercussioni e una brusca frenata. Tutta la filiera del wedding (sartorie, fioristi, fotografi, catering, ecc.) è ferma già da mesi e con l’aumento dei contagi sembra non riuscire a ripartire. Secondo i dati dell’ISTAT nel secondo trimestre del 2020, la percentuale dei matrimoni è calata dell’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante la paura che ogni giorno dobbiamo affrontare, la pandemia ci ha permesso di apprezzare, ancora di più, le cose belle della vita. In primis l’amore. Molte coppie, infatti, hanno deciso di convolare a nozze proprio durante la quarantena.

Come organizzare una proposta di matrimonio romantica in quarantena

La casa che per mesi è stata il luogo sicuro dove rifugiarsi è diventata lo scenario romantico per proporre alla persona amata di passare la vita insieme. Ma come organizzare una proposta di matrimonio romantica in quarantena?

Una cena a lume di candela

Una cena nell’intimità della propria casa è un grande classico. Si inizia creando un’atmosfera romantica: tavola ben apparecchiata, candele accese, fiori e musica di sottofondo. È importante abbinare alle pietanze una buona bottiglia di vino. Molto divertente sarebbe preparare la cena insieme. La serata finirà con la proposta di matrimonio.

Una lettera d’amore

Possibilmente scritta a mano, anche se non si possiede una bella calligrafia, è il gesto quello che conta. Si deve aprire il proprio cuore e affidare a carta e penna i sentimenti, i ricordi più belli, le emozioni, i momenti spiritosi. Alla fine della lettera ci sarà la fatidica domanda. Si può organizzare una piccola caccia al tesoro così da giocare un po’ insieme.

Il cinema personalizzato

È facile organizzare un vero e proprio home cinema personalizzato. Sullo schermo non andrà in onda un film, ma scorreranno le foto più belle e un video con i ricordi dei viaggi, dei momenti romantici, delle persone care. Proprio come al cinema ci saranno pop corn, patatine e bibite. Un modo originale per una proposta di matrimonio.

Una proposta alla radio

Nelle piccole radio locali c’è sempre il momento delle dediche e delle richieste musicali da parte degli ascoltatori. Sarà facile contattare l’emittente radiofonica e preparare una piccola sorpresa. È bello avvisare parenti e amici così da fare una sorpresa a tutti.

Organizzare una proposta di matrimonio in quarantena è facile e divertente basta creare l’atmosfera giusta.