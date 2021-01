Anno nuovo, ordine nuovo. Il tenere le stanze il più possibile in ordine è spesso tra i buoni propositi per l’anno appena iniziato. Per mettere in pratica questa promessa a noi stessi dobbiamo partire da subito con il piede giusto. Un modo per farlo è pensare in questo modo: ogni cosa ha il proprio posto e lì deve tornare sempre. Per esempio, dopo aver usato la crema depilatoria, rimettiamola dove dovrebbe stare.

Così facendo non avremo mai disordine in casa. Prima di tutto, però, dobbiamo capire come organizzare le singole stanze. Partiamo dal bagno e dai prodotti di bellezza che usiamo ogni giorno. Come sistemarli per averli sempre a portata di mano? Ma come fare per non avere disordine?

Come organizzare trucchi e cosmetici in bagno per non avere mai disordine

La prima cosa da fare per mettere in ordine i prodotti di beauty in bagno è molto semplice. Buttiamo via i prodotti scaduti, secchi e inutilizzabili. Facciamo anche una cernita di tutto quello che abbiamo e mettiamo da parte ciò che non usiamo. Se sono prodotti ancora buoni non sprechiamoli. Chiediamo invece ad amici e parenti se li vogliono oppure doniamoli.

A questo punto dividiamo trucchi e cosmetici in categorie. Per esempio, possiamo separare i prodotti da corpo da quelli per i capelli. O ancora, i trucchi dagli smalti e dai prodotti di skincare. Pensiamo anche a dove vogliamo riporli: se nei cassetti o su ripiani.

La parola chiave è: organizzazione

Ora è necessario riporre tutti i trucchi e i cosmetici al loro posto. Organizziamo i cassetti con scomparti e divisori. Qui possiamo riporre i prodotti di make-up dividendoli per categorie. Da una parte possiamo sistemare tutti i trucchi per gli occhi, da un’altra i fondotinta e i correttori. Teniamo i prodotti che usiamo di più bene in vista e a portata di mano!

Come organizzare trucchi e cosmetici in bagno per non avere mai disordine? Se con i cassetti è molto facile, utilizzando i ripiani il gioco è più difficile. In questo caso possiamo riporre trucchi e cosmetici in piccole ceste o in barattoli di vetro. Così facendo il bagno apparirà subito bellissimo e molto più ordinato!