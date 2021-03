Oggigiorno ciò che ci ricorda cosa fare è spesso il cellulare, scriviamo i nostri appunti, utilizziamo calendario digitale per riportare i nostri appuntamenti più importanti. I social ci ricordano ricorrenze importanti come i compleanni e ci ricordano gli eventi più in voga nelle nostre città.

C’è, però, una fetta di persone affezionate ad una vecchia abitudine: lo scrivere i propri appuntamenti e obiettivi in agenda.

Per gli amanti dell’agenda è impossibile pensare di uscire da casa senza questa ed è ancora più impensabile prendere un appuntamento senza trascriverlo istantaneamente. L’agenda è un ottimo strumento per avere una pianificazione chiara delle giornate che ci aspettano e soprattutto ci aiutano a non dimenticare gli appuntamenti presi.

Questo articolo è rivolto a tutti coloro che ne vorrebbero una per poter iniziare ad avere una vita più ordinata senza tralasciare nessun appuntamento preso. Daremo qualche consiglio su come organizzare perfettamente ed in semplici mosse l’agenda dei propri impegni ed appuntamenti per ottimizzare la propria vita personale e professionale.

Dimensioni

Ci è stato detto a scuola e ripetuto in varie ricerche che lo scrivere aiuta la memoria a ricordare ed a memorizzare. Come già detto sopra l’utilizzo dell’agenda ci permette di evitare il disordine.

Il primo consiglio che noi di ProiezionidiBorsa vogliamo fornire è quello di acquistare l’agenda più adatta a voi. Se siamo delle persone impegnate e ci piace scrivere ogni dettaglio, il consiglio è quello di utilizzare un agenda di medie dimensioni. Se siamo delle persone che con una parola ricordiamo e ricolleghiamo il riferimento della parola stessa allora optiamo per un’agenda più piccola.

L’importante è che questa possa entrare nei vostri zaini o nelle vostre borse senza essere troppo d’impaccio.

Cosa scrivere

Chi non si è mai approcciato ad un’agenda si chiederà cosa scrivere, qui si apre uno scenario infinito di cose che possiamo scrivere in agenda. Il primo consiglio che vogliamo dare è quello di riportare i compleanni più importanti per noi: dei nostri genitori, fratelli, sorelle, amici e fidanzati. Fatto questo iniziamo a segnare gli appuntamenti dal più banale al più importante. Segniamo anche le nostre giornate libere così da ricordarci quando è giusto dedicare del tempo a noi stessi. Infine segniamo le giornate speciali vissute in compagnia di qualcuno, questi appunti ci daranno un sorriso ogni qualvolta apriremo l’agenda.

Progetti e obiettivi

Ultimo dei consigli su come organizzare perfettamente ed in semplici mosse l’agenda dei propri impegni ed appuntamenti per ottimizzare la propria vita personale e professionale. Questo consiglio lo abbiamo lasciato per ultimo proprio per concentrare tutta la nostra attenzione su questo punto.

Fissare dei progetti e obiettivi ci aiuta a motivarci e a dare un senso alle nostre giornate. Non importa quale sia il progetto o l’obiettivo che ci siamo fissati l’importante è scriverlo. Questo ci aiuterà a ricordare sempre cosa stiamo perseguendo e cosa vogliamo raggiungere. Che sia un progetto economico, di divertimento, di viaggio scriviamolo cosicché avremo chiaro qual è il nostro premio mensile.

Ecco qui dei semplici trucchi per organizzare al meglio la nostra agenda rendendola funzionale alle nostre esigenze.