Per il giorno di Natale è meglio mettere in ordine tutta la casa e farlo bene e nel minor tempo possibile. Naturalmente ci vuole un poco di organizzazione e bisogna dare la priorità alle cose più importanti per poter fare tutto in poco tempo. Per questo motivo, ecco come organizzare le pulizie di casa nelle feste natalizie per non avere grattacapi con bagno, letti e lavatrice.

Certamente fra le pulizie di casa per accogliere gli ospiti, quella del bagno è forse la più importante. Qui bisogna mettere all’opera tutta la propria esperienza, soprattutto per illuminare quelle fastidiosissime macchie di calcare che si accumulano sui rubinetti e sanitari. Potremmo così preparare un composto di bucce di pera e di mela. Contengono, infatti, preziosi elementi come l’acido citrico, che ci permette di far brillare e risplendere i sanitari e la rubinetteria della toilette in un batter d’occhio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Rimanendo sempre all’interno del bagno per eliminare il calcare, bestia nera delle pulizie di casa, si potrebbe ricorrere anche ad altre soluzioni. Per quanto riguarda soprattutto il calcare nella lavatrice o quello che si accumula sui vetri della doccia, ci sono delle soluzioni molto pratiche ed efficaci.

Come organizzare le pulizie di casa nelle feste natalizie per non avere grattacapi con bagno, letti e lavatrice

Quando ci si prende cura della casa, è meglio farlo con buono spirito e con ottimismo anche se delle cose riusciranno probabilmente male e alla fine saremo scontenti. Ma per aiutare a velocizzare le pulizie, un consiglio molto importante è quello di rimettere a posto le cose dopo averle utilizzate. Imparare a rimettere a posto le cose dopo l’utilizzo aiuta a velocizzare le pulizie e a tenere la casa in ordine.

La prima cosa da fare, quando ci si sveglia al mattino, è tirare su velocemente le lenzuola e sbattere un po’ i guanciali, aprire la finestra e far cambiare aria. Questo permetterà di preparare il letto e risolvere la questione stanza da letto, una delle più odiose.

Seconda cosa è spazzare o passare l’aspirapolvere sui pavimenti per tenerli sempre puliti. Evitiamo così che briciole di merendine oppure polvere si accumulino negli angoli, attirando anche fastidiosi insetti come le formiche e gli acari della polvere. Puliamo i tavoli e i piani di lavoro ogni volta che si utilizzano.

Gabinetto e bucato

Per quanto riguarda il bagno, per fare un po’ velocemente si può seguire il seguente ordine. Dapprima puliamo lo specchio poi spruzziamo detergenti sul lavandino, sul water e nella doccia. Puliamo così bene tutte le superfici e in modo particolare prendiamoci cura del water.

Per il bucato è meglio farlo ogni giorno così da prendere una buona abitudine, che ci regala anche tanta regolarità. Questo sarà l’inizio per una maggiore libertà, poiché quando le cose prendono la loro routine, per noi sarà anche molto più semplice guadagnare tempo e finire prima.

In questo modo potremo sistemare la casa in poco tempo anche per le feste imminenti.