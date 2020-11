Come organizzare efficacemente tutte le app sullo smartphone, per trovare più velocemente tutto quel che serve. L’ordine nel telefono non è un aspetto da trascurare. Si tratta ormai di uno strumento importante nel lavoro, nel tempo libero e nella vita sociale. Usarlo al meglio delle sue potenzialità può renderlo un alleato anziché un motivo di dispersione delle energie.

Alcune idee e criteri di organizzazione

La riorganizzazione della schermata principale dovrebbe rispecchiare le specifiche esigenze dell’utente. Per fortuna sia i dispositivi Android che quelli iOS, permettono una certa personalizzazione. In entrambi i casi tenendo premuta l’icona di un’app per qualche secondo, potremo spostarla a nostro piacimento e rilasciarla dove desideriamo.

Ecco alcune idee su come organizzare efficacemente tutte le app sullo smartphone

I criteri proposti possono anche essere combinati tra loro, specialmente se si hanno davvero tante applicazioni diverse.

Organizzare le app in base all’utilizzo e alla funzione

Una delle idee migliori è mettere nella prima schermata della Home ciò che serve di più. Si comincia ad ordinare le app dalla più alla meno usata. Se si è soliti usare un gran numero di app, il criterio può combinarsi a quello tematico, ossia in base alla funzione. Per esempio distribuendo le tipologie di app sulle varie schermate e in ciascuna disporle in base al grado di utilizzo.

Ecco un altro dei criteri più funzionali e pratici: quello tematico, per funzione, o categoria.

Le schermate sono una sorta di griglia, così si possono disporre in righe o in colonne le applicazioni in base alla loro funzione. Ad esempio abbiamo le app di messaggistica, i browser, quelle di informazione e news, viaggi e navigazione, fotografia ed editing. Ci sono poi i social network, app di produttività, note e calendari, lettura e traduzione. E poi giochi, video e musica, rilassamento e meditazione, e via dicendo.

Organizzare le app in ordine alfabetico oppure cromatico

Questi principi, anziché basarsi sulla logica e sul contenuto, sono puramente scelte di stile o, se vogliamo, archivistiche. Chi usa un iPhone, può entrare nelle impostazioni generali e selezionare Ripristina layout schermata Home. Questo procedimento ordinerà le app in questo modo: prima le app predefinite di iOS, a seguire tutte le altre in ordine alfabetico.

Altrimenti andrà fatto manualmente.

L’organizzazione delle app in base al colore dell’icona invece è un vezzo per chi ama curare l’aspetto grafico del suo smartphone. È utile per chi ha una buona memoria visiva, ma per tutti gli altri non è molto funzionale.

Come organizzare efficacemente tutte le app sullo smartphone quando sono tante

Chi dispone di numerose applicazioni si troverà meglio dividendole in cartelle. I criteri con cui raggrupparle possono essere quelli sopra elencati, specialmente in base alla funzione. Sovrapponendo più icone, si vanno a creare delle cartelle e cliccandoci sopra diventa possibile rinominarle.

Con iOS 14 esiste già la Libreria app, che si basa proprio su questo criterio e raggruppa le app in aree tematiche. In più offre la possibilità di “nascondere” app poco usate dalla Home, per ritrovarle facilmente nei contenitori della Libreria.