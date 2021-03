Il nostro piccolo orto in balcone ha difficoltà a crescere? Ecco il segreto su come organizzare e posizionare le piante aromatiche in casa per evitare disastri. È vero che molte di queste piante non hanno specifiche necessità e durano moltissimo, ma hanno comunque bisogno di una cura minima. E quindi ecco come organizzare e posizionare le piante aromatiche in casa per evitare disastri.

Le piante aromatiche più comuni

Solitamente in balcone si tiene la salvia, il timo, il rosmarino, l’erba cipollina, menta e maggiorana. Ovviamente non può mancare il basilico. Questa preziosa pianta però non resiste ai mesi freddi, quindi si sconsiglia di piantarla quando fa freddo.

Come posizionare queste piante

Il nostro orticello in balcone per far si che funzioni e che non muoia ha bisogno di piccole cure. La prima necessità sicuramente è il sole. Infatti devono stare o in balcone oppure sul davanzale di una finestra. Possibilmente nella zona sud o sud-ovest. Va bene anche a est o solo a ovest, si sconsiglia il nord però.

Come organizzare le piantine aromatiche

Pur essendo molto facili da coltivare non sono tutte la stessa cosa, quindi bisogna evitare di fare di tutta l’erba un fascio. Per ottimizzare lo spazio si consigliano i vasi rettangoli e lunghi, ma non per tutte le piante.

Ad esempio il rosmarino a lungo andare diventa un bel alberello e all’interno di un vaso rettangolare potrebbe prendere troppo spazio. La menta è una pianta infestante, quindi conviene tenerla da sola. Anche il basilico si consiglia di coltivare da solo, perché è una pianta che ha bisogno di molta acqua, di più rispetto alle altre. La salvia e il timo possono convivere, anche se la salvia tende a crescere molto velocemente. Se non vi è molto spazio la maggiorana può vivere con la menta, ricordandoci sempre che la menta è infestante e che ha bisogno di più acqua e meno sole.

