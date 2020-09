Le mattinate si sa, sono una corsa contro il tempo, e per chi lavora fuori casa è peggio. Si è costretti a lasciare una casa disordinata e sporca e ci si innervosisce.

È possibile avere una casa in ordine e pulita, appena ci si sveglia organizzandosi in poco tempo la sera.

Ecco come organizzare delle mini pulizie serali per avere una mattinata più rilassata

Occorre seguire questa routine serale.

Pulire rapidamente il salone

Riordinarlo prima di andare a letto. Il salone, in genere è la zona della casa dove si trascorre più tempo con la propria famiglia e se si hanno dei bambini, sicuramente ci saranno giochi sparsi un po’ ovunque. Bisogna raccogliere e ordinare tutto ciò che non è al proprio posto, e spazzare per togliere il grosso della polvere.

Riordinare la cucina

Dopo la cena, svuotare i piatti, rimettere a posto le cose che si sono utilizzate per cucinare. Conservare gli avanzi in frigo e le stoviglie vanno lavate e posate. Sparecchiare e pulire il tavolo con un panno umido, senza detergenti, per levare le briciole e le piccole macchie. Lo si deve asciugare immediatamente, perché il legno se non trattato con prodotti specifici, teme l’umidità. Pulire il lavello con aceto e bicarbonato, lo stesso per il piano cottura. Spazzare velocemente il pavimento. Controllare la spazzatura ed andare a riporla fuori casa.

Togliere tutto ciò che sta sul pavimento o in giro

Se ci sono panni gettati sui letti o sulle sedie, sistemarli nell’armadio e nei cassetti, oppure nella cesta dei panni sporchi se devono essere lavati.

La mattina sarà semplice e sbrigativo vestirsi.

Se si hanno dei bambini, gli zaini vanno preparati la sera e lo stesso per l’abbigliamento. Decidere di sera cosa indossare il mattino seguente.

Attaccare alle prese elettriche tutti i dispositivi elettronici che abbiamo a disposizione come i cellulari, i tablet e i portatili. Controllare in agenda gli impegni del giorno dopo e segnare la lista della spesa.

Selezionare e preparare i panni da lavare al mattino, oppure avviare una lavatrice di panni in modo tale che al mattino andranno stesi senza dover attendere che il lavaggio termini.

Organizzare delle mini pulizie serali per avere una mattinata rilassante non è affatto difficile. Sapere di svegliarsi al mattino ed avere una casa ordinata e pulita aiuta a dormire tranquilli e sereni.

Se ci si organizza bene anche nelle piccole cose si vive meglio, e ci si stressa meno.

Alla fine di ogni giornata prepararsi una bella tisana rilassante è proprio quello che ci vuole per favorire il buon riposo e preparare l’organismo ad un sonno ristoratore.