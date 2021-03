Qualche giorno fa abbiamo parlato di quanto sia importante organizzare i nostri impegni e le nostre giornate compilando una To Do List.

Vista l’utilità del metodo, per trarne ottimi benefici, è bene anche sapere come sfruttarla al meglio. In questo articolo elencheremo dei punti di riferimento per scoprire come organizzare al meglio la nostra giornata per portare a termine tutti i nostri impegni e non arrivare a sera sfiniti dalla stanchezza.

Vediamo quindi come creare la nostra To Do List in modo che sia davvero efficace.

Fattibilità e impegni

Per prima cosa bisogna ragionare in maniera realistica. Non si può pretendere di svolgere in un’unica giornata più di 2 lavori molto impegnativi, sia a livello di tempo che a livello mentale. Ne risentirebbe la qualità. La lista ‘ideale’ dovrebbe comprendere un impegno molto gravoso, 2 o 3 di media entità e 4 o 5 mansioni o lavoretti semplici e veloci.

Bioritmo personale

Tener conto del proprio bioritmo e delle fasce orarie di massimo rendimento. Ognuno ha i propri. C’è chi dà il massimo la mattina presto e poi crolla alle 9 di sera e chi invece preferisce poltrirei fino a tardi la mattina ed essere produttivo la sera anche oltre la mezzanotte. È tutta una questione personale. Programmare pertanto i lavori più impegnativi nel momento della giornata in cui sappiamo di rendere al meglio e al massimo delle nostre possibilità.

Maggiori dettagli possibili

Le azioni che compongono una To Do List non devono essere generiche, ma chiare e ben specifiche, in modo da poterle fare e concludere nel giusto arco temporale che richiedono.

Niente distrazioni

Dopo aver visto come organizzare al meglio la nostra giornata per portare a termine tutti i nostri impegni e non arrivare a sera sfiniti dalla stanchezza, un ultimo consiglio.

Quando si è impegnati su un lavoro, bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente su quello. Le distrazioni fanno solo perdere del gran tempo. Quindi, silenziare il telefono, non sbirciare le notifiche dei social network, ignorare eventuali messaggi ed evitare di controllare la posta elettronica.

Così facendo, porteremo a compimento il nostro lavoro in meno tempo e con un’ottima qualità!